¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ûà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤¬¸¶ÅÀ²óµ¢¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¡Ö»î¹ç¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Îà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¤Ç¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹³Ð¸ç¤À¡£
¡¡£²£³Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£³·î¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë¤ÎÂåÉ½²ñ¸«¤Ç»°±º¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢ÌÚ¸¶¤â¡Öº£µ¨¤Ï²ù¤·¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ê±éµ»¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÂçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë¤ÏÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢È¿¾ÊÅÀ¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡££²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¸ÞÎØ¤Ç¤Î¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç»ö¤Ê»î¹ç¡£¤³¤³ºÇ¶á¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¢¤ë»î¹ç¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¾¯¤·»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£