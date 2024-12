鈴木雅之、ラッツ＆スターのメンバーとともにデビュー曲「ランナウェイ」と母校の中学校の校歌（！）を一発撮り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「(母校の校歌を3人で歌って)なんか(3人が)ひとつになった感じがする(笑)」(鈴木雅之)

鈴木雅之が『THE FIRST TAKE』にて、自身のデビュー曲である「ランナウェイ」を披露(※12月23日22時にYouTubeプレミア公開)。

この映像は『THE FIRST TAKE』のチャンネル開設5周年を記念して11月15日に行われた一発撮り生配信企画『REAL TIME THE FIRST TAKE』のディレクターズカット版。12月9日に先立って「め組のひと」の映像が公開されているが、こちらは、公開2日足らずで100万再生を突破(12月23日現在361万再生)。現在もYouTube人気急上昇ランキングの上位に位置するなど好評を博している。

2025年はアーティストデビュー45周年を迎える鈴木雅之だが、今回の『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンスには、45周年ツアーにも帯同するラッツ&スターのメンバー、佐藤善雄、桑野信義が参加。「め組のひと」ではオリジナルメンバーならではの息のあったパフォーマンスやトークを披露していたが、今回の「ランナウェイ」では、同曲の一発撮りパフォーマンスだけでなく、3人の母校である東京都大田区立大森第八中学校校歌のアカペラバージョンをサプライズ披露! さらに、まさかの質問コーナーも展開され、3人のトークが存分に楽しめる。

「ランナウェイ」は、1980年2月25日にシャネルズ(後にラッツ&スターに改名)としてリリースされた、鈴木雅之にとってはデビュー曲となる楽曲。

リリース情報

2024.03.27 ON SALE

ALBUM『Snazzy』

2024.03.27 ON SALE

Blu-ray&DVD『2023~SOUL NAVIGATION~』

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』トップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

鈴木雅之 OFFICIAL SITE

https://www.martin.jp/