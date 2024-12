東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にて、年末から年始にかけてお得に過ごせるイベントを開催。

セールや福袋、電子お買い物券特別販売など、得がいっぱいのイベントです☆

イクスピアリにて、年末から年始にかけてお得に過ごせるイベントを開催。

すぐに使えるファッションアイテムや雑貨などを最大80%オフの特別価格で購入できる「イクスピアリ・ザ・セール」のほか、「イクスピアリ電子お買い物券特別販売」が2日間限定で実施されます。

さらに、各ショップでは福袋が販売されるほか、ショップやレストランでは、寒い冬にピッタリなほっこりできるグッズやメニュー、2025年の干支をモチーフにしたグッズなどをラインナップ。

この時期だけのグッズやお得が楽しめるスペシャル企画です☆

イクスピアリ・ザ・セール

開催期間:2024年12月26日(木)〜2025年1月13日(月・祝)

約40店舗が参加する、冬の「イクスピアリ・ザ・セール」

冬に使えるファッションアイテムや、1年間がんばった自分へのご褒美に買いたいジュエリーなどが、最大80%オフと、お得に購入することができます。

※一部店舗ではセール期間が異なります

※予告なくセール参加店舗、オフ率、日程は変更となる場合があります

イクスピアリ電子お買い物券特別販売

価格:10,000円(非課税)※支払いは現金のみとなります

商品:イクスピアリ専用QUOカードPay 12,000円分

販売日:2024年12月26日(木)、27日(金)

有効期限:2025年3月31日(月)

購入制限:1名2セットまで

販売時間:10:00〜15:00

販売数量:各日600セット限定 ※なくなり次第終了

販売場所:2F セレブレーション・プラザ

※荒天時のみ、2F B’ウェイで実施されます

現金10,000円のお支払いで、2,000円分のプレミアムが付いた「イクスピアリ電子お買い物券(有効期限付き)」を購入可能。

2023年までの紙のお買い物券から、2024年は1円単位で使用できるイクスピアリ専用の「QUOカードPay」へとアップデートされます。

※利用にはスマートフォンが必要です

※イベント内容および開催時間は、悪天候やその他の都合により、予告なく変更または中止となる場合があります

※「イクスピアリ電子お買い物券」は専用のQRコードを記載した台紙でのお渡しとなります。台紙は破損、汚損、紛失、消失その他いかなる理由においても再発行されません

福袋

約30店舗において福袋を販売。

人気のブランドやグッズが盛りだくさんの福袋がそろい、お得な新年が届けられます。

一部の店舗では、年内から福袋の予約受付が実施されているため、人気グッズや数量限定の福袋を確実にゲットできるチャンス!

なくなり次第終了のため、早めのチェックがおすすめです。

※福袋はなくなり次第終了です

※予約期間でも、予定数に達し次第終了する場合があります。詳しくは各店舗に問合せください

※店舗により販売方法が異なります

セールや福袋、電子お買い物券特別販売などお得がいっぱいの期間限定イベント。

イクスピアリにて実施される年末年始イベントの紹介でした☆

