LP6枚組「Mariya Takeuchi RCA YEARS Vinyl Box Collection」

BVJL 110~115 19,800円 2025年3月19日発売

ソニーミュージックは、竹内まりやのデビュー45周年企画として、RCA YEARSの初期アルバム5枚にボーナスディスクを付属した、アナログ盤6枚組限定BOXセットを2025年3月19日に発売する。価格は19,800円。

デビューアルバム「BEGINNING」(1978)から、「UNIVERSITY STREET」(1979)、「LOVE SONGS」(1980)、「MISS M」(1980)、「Portrait」(1981)まで、RCA YEARS時代にリリースした5枚のオリジナルアルバムの2025年リマスター音源をヴァイナル・カッティングした限定商品。

RCA時代のライブ音源を収録したスペシャルボーナスディスク(LP1枚)が付属するほか、紙ジャケ、解説文、内袋・ポスター・フォトカードも復刻封入。外装はくるみ三方背BOX仕様で、各LPは180g重量盤を採用した。収録曲は以下の通り。

「BEGINNING」

【Side A】

グッドバイ・サマーブリーズ

戻っておいで・私の時間

夏の恋人

輝くスターリー・ナイト

目覚め (Waking Up Alone)

【Side B】

ジャスト・フレンド

突然の贈りもの

おかしな二人

ムーンライト・ホールド・ミー・タイト

サンタモニカ・ハイウェイ

すてきなヒットソング (My Hit Songs)

UNIVERSITY STREET

【Side A】

オン・ザ・ユニヴァーシティ・ストリート

涙のワンサイデッド・ラヴ

想い出のサマーデイズ

ISN'T IT ALWAYS LOVE

ホールド・オン

【Side B】

J-Boy

ブルー・ホライズン

ドリーム・オブ・ユー~レモンライムの青い風~

かえらぬ面影

グッドバイ・ユニヴァーシティ

LOVE SONGS」

【Side A】

FLY AWAY

さよならの夜明け

磁気嵐

象牙海岸

五線紙

【Side B】

LONELY WIND

恋の終わりに

待っているわ

SEPTEMBER

不思議なピーチパイ

little lullaby

MISS M

【Side A】

SWEETEST MUSIC

EVERY NIGHT

MORNING GLORY

SECRET LOVE

HEART TO HEART

【Side B】

二人のバカンス

遠く離れて (WHEN YOU'RE SO FAR AWAY)

雨のドライブ

FAREWELL CALL

Portrait

【Side A】

ラスト・トレイン

CRYING ALL NIGHT LONG

ブラックボード先生

悲しきNIGHT & DAY

僕の街へ

雨に消えたさよなら

【Side B】

リンダ

イチゴの誘惑

NATALIE

ウエイトレス

SPECIAL DELIVERY~特別航空便

ポートレイト~ローレンスパークの想い出~

Mariya Takeuchi RCA YEARS Vinyl Box Collection Special Bonus Disc

【Side A】

1.戻っておいで・私の時間 (オーケストラVer.)

2.J-Boy (LIVE Ver.)

3.SEPTEMBER (LIVE Ver.)

4.Special Delivery ~特別航空便~ (LIVE Ver.)

5象牙海岸 (LIVE Ver.)

6.すてきなヒット・ソング (LIVE Ver.)

※2~6. 1981年8月25日 中野サンプラザ MARIYA POPPING TOUR 音源

【Side B】

1.Sweetest Music (LIVE Ver.)

2.二人のバカンス (LIVE Ver.)

3.Natalie (LIVE Ver.)

4.リンダ (LIVE Ver.)

5.五線紙 (LIVE Ver.)

6.ASK ME WHY

※1~3. 1981年8月25日 中野サンプラザ MARIYA POPPING TOUR 音源

※4~5. 1981年12月22日 厚生年金ホール SO LONG LIVE 音源