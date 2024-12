半導体設計大手のArmは2022年に同じく半導体メーカーのQualcommに対し、「Qualcommは2021年に買収したNuviaの技術を用いて製品を設計しているが、このうちNuviaとArmのライセンス提携のもとで開発された設計を破棄すべき」と主張し訴訟を起こしています。この訴訟をめぐって、デラウェア州の連邦裁判所は2024年12月21日に「Qualcommが契約条件に違反していない」との判断を下し、Armの請求を棄却しました。

“We are disappointed that the jury was unable to reach consensus across the claims. We intend to seek a retrial due to the jury’s deadlock. From the outset, our top priority has been to protect Arm’s IP and…— Daniel Newman (@danielnewmanUV) December 20, 2024

Qualcomm (QCOM) Wins Licensing Fight With Arm Over Chip Designs - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-20/qualcomm-wins-licensing-fight-with-arm-over-chip-designsQualcomm secures key win in chips trial against Arm | Reutershttps://www.reuters.com/legal/us-jury-deadlocked-arm-trial-against-qualcomm-still-deliberating-2024-12-20/Arm will seek a new trial against Qualcomm | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/arm-plans-to-retrial-its-litigation-with-qualcomm今回の裁判は、2021年にQualcommが独自のArmコアを開発するスタートアップのNuviaを買収したことに端を発します。その後、QualcommはNuviaが開発したArmコアをWindows PC向けSoCの「Snapdragon X Elite」ならびに「Snapdragon X Plus」に利用しています。しかし、Armは「Nuviaに与えたライセンスは独自のArmコアのためのもので、他社製品に利用することは認めていない」と主張。また、NuviaのライセンスをQualcommに移管するにあたって同意を得られることもなかったとして、Nuviaとのライセンス契約を終了し、Qualcommに対してNuviaとArmとのライセンス契約に基づいて開発された技術・製品の使用停止と破棄を求めて2022年8月に訴訟を起こしました。Armから「ライセンス違反の製品を破棄せよ」と求められたQualcommが「Armの言い分は不当」と反訴 - GIGAZINEそして、デラウェア州の連邦裁判所は2024年12月21日に「QualcommはNuviaとArm間で結ばれたライセンス契約に違反していない」と結論付けました。また、「QualcommのSnapdragon X EliteならびにSnapdragon X Plusは、Armとの独自の契約に基づいて適切にライセンスされており、Qualcommはこれらの製品の販売を継続できる」と判断しています。これを受け、Qualcommは「裁判所の陪審員が、Qualcommのイノベーションの権利を擁護し、この訴訟で問題となっているすべてのQualcomm製品がライセンスによって保護されていることを認めた」と述べています。しかし、今回の裁判でQualcommの権利がすべて認められたわけではなく、裁判では「NuviaがArmとのライセンスに違反してQualcommにライセンスを移管した」という争点において陪審員間での意見が一致しませんでした。マリーレン・ノレイカ判事は「この争点に限って後日再審理される可能性がある」と報告しています。今回の裁判の結果を受け、アナリストのダニエル・ニューマン氏は「陪審員が主張全体で合意に達することができなかったことに失望しています。私たちは意見が一致しなかった争点について再審を求めるつもりです」とのArmの声明を伝え、さらなる裁判が行われる可能性を示唆しました。