ÂçÃ«æÆÊ¿Æ°²è¤ò¥°¡¼¥°¥ë¤¬¡Ö£Ù£å£á£ò¡¡£é£î¡¡£Ó£å£á£ò£ã£è¡×¥È¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¡ª¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°£Ø¤¬½ËÊ¡
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î²÷µó¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬£µ£°¡½£µ£°¥¯¥é¥Ö¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥á¥¤¥º»á¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿Æ°²è¤¬¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤Î£Ù£å£á£ò¡¡£é£î¡¡£Ó£å£á£ò£ã£è¡¡£²£°£²£´¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¥°¡¼¥°¥ë¤ÎËèÇ¯¹±Îã¤Î£Ù£å£á£ò¡¡£é£î¡¡£Ó£å£á£ò£ã£è¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢ËèÇ¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Çº£Ç¯¤ÎÆ°²è¤Ï¤ï¤º¤«£·Æü´Ö¤Ç£±²¯£´£³£°£°Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤Î£±Ç¯¤ò¶Å½Ì¤·¤¿Æ°²è¤Ï£³Ê¬£µ£¶ÉÃ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¯¼£¡¢¼«Á³¡¢ºÒ³²¡¢²»³Ú¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬ÊÂ¤Ö¡£½÷»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥·¥ã¥«¥ê¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤¬·ãÁö¤·¤ÆÂçµÕÅ¾¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¢ÂÎÁà½÷»Ò¸Ä¿Í¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥·¥â¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë·è¾¡¤Ç£Î£Â£Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¤¬£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¸å¤ËÈäÏª¤·¤¿¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¥Ý¡¼¥º¡É¡¢ÂÎÁàÃË»ÒÃÄÂÎ¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥É¥í¥·¥¯¤Î¤¢¤óÇÏ¤Î±éµ»¤Ê¤É¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£×£Î£Â£Á¤Ç¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¤½£Áª¼ê¸¢½à·è¾¡¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬·è¤á¤¿Âç²ñºÇÇ¯¾¯¥´¡¼¥ë¤Ê¤Éº£Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«¤Î£µ£°¡½£µ£°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ£°¡½£µ£°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬£Í£Ì£Â¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥á¥¬¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¡¡