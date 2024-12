ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、一筆書きの刺繍アートがさりげなくておしゃれな、ディズニーデザイン「ハイネック裏起毛プルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ハイネック裏起毛プルオーバー」ミッキーマウス

© Disney

価格:4,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

<カットソー>綿100%(裏起毛)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインがキュートなハイネックのプルオーバー。

やや高めの襟がポイントで、「ミッキーマウス」の刺繍がさりげなく、日常使いしやすいのも魅力的です!

© Disney

袖には「love」のロゴとミッキーモチーフの刺繍が☆

© Disney

サイドには一筆書きの「ミッキーマウス」の刺繍アートが施されています。

生地と同系色の糸でシンプルにデザインされ、大人っぽい雰囲気◎

© Disney

裾に前後差のあるデザインになっているのもポイント!

身生地に綿100%の裏起毛素材を使用しています。

やさしい着心地なのもうれしい。

一筆書きの刺繍アートがさりげなくておしゃれな、ディズニーデザイン「ハイネック裏起毛プルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一筆書きのミッキー刺繍がおしゃれ!ベルメゾン ディズニー「ハイネック裏起毛プルオーバー」 appeared first on Dtimes.