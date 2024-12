ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、落ち着きのあるベーシックカラーで着こなしやすい、ディズニーデザイン「袖刺繍ダンボールニットプルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「袖刺繍ダンボールニットプルオーバー」

価格:3,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

<カットソー>綿55%、ポリエステル40%、ポリウレタン5%(ダンボールニット)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ロングシーズン楽しめる、ベーシックで着こなしやすいプルオーバー。

落ち着きのあるカラーに、ふっくら袖でほんの少し甘さをプラスしています!

袖口はリブが長めで腕まくりしやすく、さりげなくキャラクターの刺繍も☆

身生地は程よくハリのあるダンボールニット素材を使用しています。

デザインは「ミッキーモチーフ」と「ティンカー・ベル」の2種類がラインナップ。

ミッキーモチーフ

「ミッキーモチーフ」デザインのプルオーバー。

シックな黒が基調で大人っぽい雰囲気!

袖口にはミッキーモチーフと葉っぱの刺繍が施されています。

コーディネートに取り入れやすいカラーなので、重宝しそう◎

『ピーター・パン』ティンカー・ベル

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのプルオーバー。

淡いパープルがコーディネートのアクセントにもなり、フェミニンで上品☆

また袖口には、座ったり、飛んだりしている「ティンカー・ベル」のシルエット刺繍が施されています。

「ティンカー・ベル」のまわりにはピクシーダストも舞い、華やかで素敵。

しっかりした素材なので、ふくらんだ袖のカタチもきれい!

落ち着きのあるベーシックカラーで着こなしやすい、ディズニーデザイン「袖刺繍ダンボールニットプルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

