ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、雪と氷の国のようなカラーリングが印象的な、ディズニーデザイン「キルトラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キルトラグ」アナと雪の女王/オラフ

© Disney

サイズと価格:【約130×190】5,990円(税込)、【約190×190】7,590円(税込)、【約190×240】8,990円(税込)

生地:【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%、【中わた】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アナと雪の女王』に登場する雪だるま「オラフ」をモチーフにしたキルトラグ。

リビングに子供部屋、大人の部屋にも似合う品のよいカラーリングがポイントです!

© Disney

一面にはアーガイル模様がデザインされ、温かみがあってほっこり。

ヘム部分には、雪の結晶と「オラフ」のドット絵のようなアートも施されています☆

© Disney

ちょこんと座っている「オラフ」はアップリケ刺繍でぷっくりとしています。

かわいいアクセントに◎

© Disney

<素材アップ>

本体はマイクロファイバー素材でなめらかな手ざわり。

つい、ごろんと横になりたくなる気持ちよさです!

© Disney

裏面四隅にはゴムバンドも付いています。

重ねて使ってもずれにくいので、ホットカーペットカバーにしても。

お部屋の大きさや用途に合わせて3種類のサイズから選べるのもうれしい!

雪と氷の国のようなカラーリングが印象的な、ディズニーデザイン「キルトラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヘム部分には雪の結晶とオラフのドット絵風アートも!ベルメゾン ディズニー「キルトラグ」 appeared first on Dtimes.