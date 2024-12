■両手を離して乗る姿も!乗馬が上手なSEVENTEENジュン

【動画】余裕の表情で馬を乗りこなす“王子”なジュン

SEVENTEEN(セブンティーン)のJUN(ジュン)が、Instagramを更新。颯爽と馬を乗りこなす動画を公開し、話題を集めている。

ドラマ出演など中国での個人活動のため、10月にリリースした12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』の活動、そしてワールドツアー『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』には不参加となっているジュン。動画はそのドラマ撮影に向けて、乗馬の練習をしている様子なのかもしれない。

ニット帽にパフジャケット姿のジュン。サラリと馬に乗り込み、しっかりと手綱を握って駆けていく。馬に乗りながら自撮りをして「フー!」と声を上げたり、カメラに向かってピースをしたり、両手を離して気持ちよさそうに広げたり、自由自在に乗りこなしている姿がとても爽やかだ。最後には前脚を上げる馬に跨ってポーズを決めた。

SNSでは「リアル白馬の王子様じゃん︎」「馬を乗りこなすジュンさんメロ…」「やっぱり王子様だったんだね」「気品の塊…」「本当サマになってて尊い」と、大きな反響を集めている。