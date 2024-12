【ライブレポート】SEVENTEEN、日本ドームツアー完走！4都市10公演で43.5万人が熱狂

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■SEUNGKWANが、BSSの1月のカムバックを予告!

SEVENTEENが、日本でのドームツアー『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』を完走した。

11月29日のバンテリンドーム ナゴヤでスタートした日本ドームツアーは、12月22日のみずほPayPayドーム福岡で幕を閉じ、4都市10公演で約43.5万人を動員した。

『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』は、10月12日・13日の2日間で5.8万人動員した韓国から開幕。5都市10公演すべてが完売した米国ツアーを経て、日本にやってきた。日本でのドームツアーは1年ぶりとなった。

12月21日・22日、公演会場であるみずほPayPayドーム福岡には、最終公演を楽しみに全世界からファンが集まった。

幕を使ったまるでミュージカルのような演出で公演がスタート。一時も目が離せない「Fear」「Fearless」、そして今回のツアーで初めて披露した「MAESTRO -Japanese ver.-」で冒頭から観客の心を鷲掴みにする。最初のMCでは最終公演ということを惜しみながらも、「今日も頑張ります!」と各メンバーが自己紹介をしながら意気込みを述べた。

21日の公演では、今回のツアーに残念ながら参加することが出来なかったJEONGHANとJUNの挨拶を他のメンバーが代わりに行い、SEVENTEEN13人の絆が垣間見えた。

次のステージでは「Ash」「Crush」でさらにかっこいいSEVENTEENを見せつけ、各チームのステージへ。HIPHOP TEAM「Water」「Monster」、PERFORMANCE TEAM「Rain」「Lilili Yabbay」、VOCAL TEAM「Candy」「Cheers to youth」と、それぞれの魅力を存分に披露。

再度全員が揃ってからは愛らしいSEVENTEENで、CARAT(ファンの総称)からの支持も熱い「Our dawn is hotter than day」を歌唱。エンドステージまで移動し、一列で揃ったダンスをみせると、熱い歓声が上がった。

「CARATちゃんはひとりじゃない」(JOSHUA)というメッセージで始まる「ひとりじゃない」や、SEVENTEENらしい寸劇を交えて披露した「Oh My! -Japanese ver.-」「Snap Shoot -Japanese ver.-」では会場中が笑いで包まれた。

そして「God of Music」「今 -明日 世界が終わっても-」を披露。続くMCではSEVENTEENらしい仲が良く、CARATを飽きさせない即興ダンスなどを交えたMCで会場は爆笑の渦に包まれた。

その後、11月にリリースしたばかりの新曲「消費期限」では集まったCARATの歓声と掛け声で、会場に一体感が生まれた。なお、会場の熱気が最も高まったのは、10月にリリースした新曲「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」だった。

本編最後のMCでは、メンバーとCARATでSEVENTEENの過去の楽曲を歌ったり、ピアノの伴奏に合わせたCARATたちによる美しいウェーブをしたりする時間など、心温まる時間を過ごした。ラストは、「March」「Super」をエネルギッシュに披露し、本編は終了した。

アンコールを待つ時間には、CARATがSEVENTEENの楽曲を歌う「CARAT TIME」も用意された。「CARATちゃんは歌もダンスも上手い」というメンバーが常々言う言葉に応えるごとく、ずっと歌い踊り続けるCARATたち。アンコールでは、トロッコに乗って会場を一周しながら「Adore U」「’bout you」「Campfire」を立て続けにパフォーマンスした。

最後のMCではメンバーからCARATたちに向けて感謝の気持ちを伝え、またここに帰ってくることを約束した。22日の公演ではホリデーシーズンにぴったりの曲をDKが歌った。また、SEUNGKWANがBSSの1月のカムバックを予告し、会場からは歓喜の声が上がった。アンコールの最後は「CALL CALL CALL!」「VERY NICE」とSEVENTEENの公演の大人気曲でライブを締め括った。

<セットリスト>

Fear

Fearless

MAESTRO -Japanese ver.-

Ash

Crush

Water(HIPHOP TEAM)

Monster(HIPHOP TEAM)

Rain(PERFORMANCE TEAM)

Lilili Yabbay(PERFORMANCE TEAM)

Candy(VOCAL TEAM)

Cheers to youth(VOCAL TEAM)

Our dawn is hotter than day

ひとりじゃない

Oh My! -Japanese ver.-

Snap Shoot -Japanese ver.-

God of Music

今 -明日 世界が終わっても-

消費期限

LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)

March

Super

アンコール

Adore U

‘bout you

Campfire

CALL CALL CALL!

VERY NICE

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/