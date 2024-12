2025年1月22日に発売となるDEENの最新アルバム『ROCK ON!』の収録内容が公開された。デビュー30周年を超え制作された『ROCK ON!』は、全曲完全オリジナルのDEEN史上最高にHOTな傑作になったという。エネルギッシュなサウンドながら、楽曲タイトルや歌詞にはレジェンドロックアーティストたちへのオマージュが散りばめられた遊び心も溢れている。なお、全形態で異なるBONUS TRACKが収録されており、初回生産限定盤はBlu-ray+特典CD付豪華パッケージ仕様で、全公演SOLD OUTのプレミアムライヴ『DEEN AOR NIGHT CRUISIN’ 〜6th Groove〜』からBillboard Live TOKYO公演をBlu-rayとCDで収録。完全生産限定盤(ファンクラブ限定盤)は未公開映像含むMUSIC VIDEOを11曲収録したBlu-ray+アナザーフォトブックレット仕様となっている。

New Album 『ROCK ON!』



2025年1月22日(水)リリース【初回生産限定盤(2CD+Blu-ray)】ESCL-6046~8 ¥9,000+tax ★特典Blu-ray(LIVE)&特典CD付豪華パッケージ仕様【完全生産限定盤(CD+Blu-ray)】(ファンクラブ限定盤) ESC8-210~1 ¥6,000+tax ★特典Blu-ray(MUSIC VIDEO)付アナザーブックレット仕様【通常盤(CD)】ESCL-6049 ¥3,200+tax予約 https://erj.lnk.to/tWtDKf1.EAGLES STRIKE2.SHE’S THE QUEEN3.EXTREME JOURNEY4.ROLLING LOVE5.KISSの行方6.DOOR7.CLASH 〜心の衝突〜8.DEEP IN MY SOUL 〜上海ロックスター LAST EPISODE〜9.ROSES10.YOU ARE MY OASIS<初回生産限定盤 BONUS TRACK>11.夏の雨 (Live at Billboard Live TOKYO)<通常盤BONUS TRACK>11.ひとりじゃない 〜SKA Style〜 (Live at Billboard Live TOKYO)<完全生産限定盤 BONUS TRACK>11.レールのない空へ (Live at Billboard Live TOKYO)<配信アルバム限定 BONUS TRACK>11.君がいない夏 (Live at Billboard Live TOKYO)Blu-ray 収録内容<初回生産限定盤のみ><DEEN AOR NIGHT CRUISIN' 〜6th Groove〜(Billboard Live TOKYO)>スタンダード・ナンバー真夜中のドア/Stay With Mei...このまま君だけを奪い去りたい 〜Acoustic Version〜Realityひまわりユートピアは見えてるのにstep in time瞳そらさないで 〜Jawaiian Style〜magic特典CD 収録内容<初回生産限定盤のみ><DEEN AOR NIGHT CRUISIN' 〜6th Groove〜(Billboard Live TOKYO)>1.スタンダード・ナンバー2.真夜中のドア/Stay With Me3.i...4.このまま君だけを奪い去りたい 〜Acoustic Version〜5.Reality6.ひまわり7.ユートピアは見えてるのに8.step in time9.瞳そらさないで 〜Jawaiian Style〜10.magicBlu-ray 収録内容 <完全生産限定盤(ファンクラブ限定盤)のみ><MUSIC VIDEO全11曲(未公開映像含む)>step in timefunky freshdance floor with paris matchgrooveron the beatfever pitchmirror ballshining eternal lightslast dancekiss & hug with paris matchfunky fresh ★未公開映像