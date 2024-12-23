DEEN、ニューアルバム『ROCK ON!』の全収録内容発表
2025年1月22日に発売となるDEENの最新アルバム『ROCK ON!』の収録内容が公開された。
デビュー30周年を超え制作された『ROCK ON!』は、全曲完全オリジナルのDEEN史上最高にHOTな傑作になったという。エネルギッシュなサウンドながら、楽曲タイトルや歌詞にはレジェンドロックアーティストたちへのオマージュが散りばめられた遊び心も溢れている。
なお、全形態で異なるBONUS TRACKが収録されており、初回生産限定盤はBlu-ray+特典CD付豪華パッケージ仕様で、全公演SOLD OUTのプレミアムライヴ『DEEN AOR NIGHT CRUISIN’ 〜6th Groove〜』からBillboard Live TOKYO公演をBlu-rayとCDで収録。完全生産限定盤(ファンクラブ限定盤)は未公開映像含むMUSIC VIDEOを11曲収録したBlu-ray＋アナザーフォトブックレット仕様となっている。
New Album 『ROCK ON!』
【初回生産限定盤(2CD+Blu-ray)】ESCL-6046~8 ￥9,000+tax ★特典Blu-ray(LIVE)＆特典CD付豪華パッケージ仕様
【完全生産限定盤(CD+Blu-ray)】(ファンクラブ限定盤) ESC8-210~1 ￥6,000+tax ★特典Blu-ray(MUSIC VIDEO)付アナザーブックレット仕様
【通常盤(CD)】ESCL-6049 ￥3,200+tax
予約 https://erj.lnk.to/tWtDKf
1.EAGLES STRIKE
2.SHE’S THE QUEEN
3.EXTREME JOURNEY
4.ROLLING LOVE
5.KISSの行方
6.DOOR
7.CLASH 〜心の衝突〜
8.DEEP IN MY SOUL 〜上海ロックスター LAST EPISODE〜
9.ROSES
10.YOU ARE MY OASIS
＜初回生産限定盤 BONUS TRACK＞
11.夏の雨 (Live at Billboard Live TOKYO)
＜通常盤BONUS TRACK＞
11.ひとりじゃない 〜SKA Style〜 (Live at Billboard Live TOKYO)
＜完全生産限定盤 BONUS TRACK＞
11.レールのない空へ (Live at Billboard Live TOKYO)
＜配信アルバム限定 BONUS TRACK＞
11.君がいない夏 (Live at Billboard Live TOKYO)
Blu-ray 収録内容＜初回生産限定盤のみ＞
＜DEEN AOR NIGHT CRUISIN' 〜6th Groove〜（Billboard Live TOKYO)＞
スタンダード・ナンバー
真夜中のドア/Stay With Me
i...
このまま君だけを奪い去りたい 〜Acoustic Version〜
Reality
ひまわり
ユートピアは見えてるのに
step in time
瞳そらさないで 〜Jawaiian Style〜
magic
特典CD 収録内容＜初回生産限定盤のみ＞
＜DEEN AOR NIGHT CRUISIN' 〜6th Groove〜（Billboard Live TOKYO)＞
1.スタンダード・ナンバー
2.真夜中のドア/Stay With Me
3.i...
4.このまま君だけを奪い去りたい 〜Acoustic Version〜
5.Reality
6.ひまわり
7.ユートピアは見えてるのに
8.step in time
9.瞳そらさないで 〜Jawaiian Style〜
10.magic
Blu-ray 収録内容 ＜完全生産限定盤(ファンクラブ限定盤)のみ＞
＜MUSIC VIDEO全11曲(未公開映像含む)＞
step in time
funky fresh
dance floor with paris match
groover
on the beat
fever pitch
mirror ball
shining eternal lights
last dance
kiss & hug with paris match
funky fresh ★未公開映像
初回生産限定盤
ファンクラブ限定盤
通常盤
＜DEEN LIVE JOY-Break26 〜ROCK ON!〜＞
2025年２月２日(日) Zepp Namba(OSAKA) 開場16:30/開演17:30
2025年２月８日(土) 川商ホール(鹿児島市民文化ホール)第2ホール 開場17:00/開演17:30
2025年２月９日(日) Zepp Fukuoka 開場16:30/開演17:30
2025年２月11日(火) Zepp Nagoya 開場16:30/開演17:30
2025年2月16日(日) Zepp Sapporo 開場16:30/開演17:30
2025年2月23日(日) 仙台PIT 開場16:30/開演17:30
追加公演
2025年3月1日(土) Zepp DiverCity(TOKYO) 開場16:30/開演17:30
◆DEENオフィシャルサイト