今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『アラジン』に登場する人物やモチーフを繊細に表現した、ディズニーデザイン「浅草文庫本革フラグメントケース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「浅草文庫本革フラグメントケース」アラジン

© Disney

価格:17,900円(税込)

サイズ:約13×7×1.5cm

重さ:約35g

素材:牛革

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

熟練の職人が一つひとつ丁寧に手作りした「浅草文庫」のフラグメントケース。

白い本革に芸術的な彩色を施した「浅草文庫」の革小物は、播州姫路で生まれたなめしの技術と着物の染色技法の融合で誕生しました。

職人の手で1色ずつ印刷し型押しを施した、手の込んだ仕上がりのフラグメントケースには、『アラジン』に登場する人物やモチーフを繊細に表現!

© Disney

一面には、ディズニープリンセス「ジャスミン」や、ディズニーヴィランズ「ジャファー」、ランプの魔人「ジーニー」の型押しから、コブラのモチーフも☆

すべてシルエットで表現されているので全体的に大人っぽく落ち着いた印象です。

© Disney

フラグメントケースはフラットでコンパクトなので、最小限の小銭とカードを入れて持ち運ぶのにもぴったり◎

ファスナー開閉で、外側にはカードケースが4室付いています。

© Disney

またメイン室にはポケットがあり、ポケットにお札を入れれば小銭と分けて収納することも可能です。

コンパクトに持ち歩けて、キャッシュレス時代にぴったり!

『アラジン』に登場する人物やモチーフを繊細に表現した、ディズニーデザイン「浅草文庫本革フラグメントケース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

