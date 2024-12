マクドナルドにて販売されている、多くのゲストに愛されている「マックフライポテト」にさまざまな味つけをして楽しめる「シャカシャカポテト」

「シャカシャカポテト」の新しい味わいとして「シャカシャカポテト ハッピーターン味」が期間限定で販売されます☆

マクドナルド「シャカシャカポテト ハッピーターン味」

価格:ポテト単品、バリューセット価格+40円(税込)〜

販売期間:2024年12月30日(月)〜2025年2月上旬(予定)

販売時間:午前10時30分〜閉店まで

※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで

販売店舗:全国のマクドナルド店舗 ※一部店舗を除く

長年多くのゲストに愛され続けている、マクドナルド人気メニューの1つである「マックフライポテト」

じゃがいもは世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長で、食べた人が笑顔になる、お腹も心も幸せになるサイドメニューです。

そんな多くのゲストに愛される「マックフライポテト」に味付けをして、シャカシャカ楽しみながらおいしく味わえる「シャカシャカポテト」に、シャカシャカポテト史上初となる企業コラボレーションとして、“ハッピーターン味”が期間限定で登場!

「シャカシャカポテト ハッピーターン味」は、亀田製菓の人気米菓ある「ハッピーターン」の味わいをマクドナルドの大人気メニューであるマックフライポテトで再現されています。

たくさんのファンに愛されているあの“甘じょっぱいしあわせ”な味わいが、今回はシャカシャカポテトで楽しめる、夢のコラボレーションです。

ポイントは、マックフライポテトを食べながらも、“ハッピーターン”を味わっているような“味の再現”度。

”ハッピーターン”の風味を再現するために、米菓である「ハッピーターン」そのものの味わいが感じられるよう、お米の生地が焼きあがった風味も含めた味わいに仕上げたことがこだわりです。

世界でも限られた品種のじゃがいものみを使用し、丸ごとカットしているからこそ味わえるマックフライポテトならではのおいしさが楽しめる”シャカシャカポテト”。

2024年12月30日より期間限定で販売される、マクドナルド「シャカシャカポテト ハッピーターン味」の紹介でした☆

