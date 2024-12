セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 グランデぬいぐるみ ウィンクVer.を紹介します!

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 グランデぬいぐるみ ウィンクVer.

登場時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約40×30×52cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

にっこり笑顔でウィンクしてみせる、大きなサイズの「くまのプーさん」

お茶目な表情がかわいらしく、飾りやすいおすわりポーズのぬいぐるみがセガプライズから登場です☆

いつもの赤いお洋服で、ふっくらボリュームあるサイズ感。

お部屋の雰囲気を楽しくしてくれそうな、存在感のあるぬいぐるみです。

飾って楽しめるのはもちろん、抱きしめ甲斐のある約52センチの大きさも魅力。

「くまのプーさん」好きにはたまらない、かわいいディズニーグッズです!

ウィンクしたおすわりポーズがかわいい、大きなサイズの「くまのプーさん」

セガプライズのディズニー「くまのプーさん」 グランデぬいぐるみ ウィンクVer.は、2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

