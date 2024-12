セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 スーパーラージぬいぐるみ “シンバ(ヤング)”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 スーパーラージぬいぐるみ “シンバ(ヤング)”

登場時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約40×49×46cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

劇場公開から30周年を迎えたディズニー映画『ライオン・キング』

2024年12月20日には実写映画『ライオンキング:ムファサ』の劇場公開が予定され、再び注目を集めている作品です!

そんな『ライオン・キング』の主人公「シンバ」のスーパーラージぬいぐるみがセガプライズに登場。

愛らしく、やんちゃな雰囲気もある幼い頃の姿を再現した、ボリュームある大きさのぬいぐるみです。

4つの足で堂々と立つ姿はお部屋に飾りやすく、『ライオン・キング』の世界観が広がりそう☆

ボリュームあるサイズなので、しっかり抱きしめることができます!

『ライオン・キング』の主人公である、ライオンの王子「シンバ」をデザインした大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『ライオン・キング』 スーパーラージぬいぐるみ “シンバ(ヤング)”は、2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 幼い頃のシンバを大きなぬいぐるみで表現!セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』グッズ appeared first on Dtimes.