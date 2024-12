東京エディション虎ノ門と東京エディション銀座が、旬の苺を堪能するストロベリーアフタヌーンティーを開催。

苺のシーズンに合せて、2つのホテルで旬を迎える苺のアフタヌーンティーを楽しめます!

東京エディション虎ノ門/東京エディション銀座「ストロベリーアフタヌーンティー」

期間:

東京エディション虎ノ門 2025年1月8日(水)〜終了日未定

東京エディション銀座 2025年1月17日(金)〜5月14日(水)

東京エディション虎ノ門と東京エディション銀座に、苺が旬を迎えるシーズンに合わせ、苺をテーマにしたアフタヌーンティーが登場します。

東京エディション銀座では、フレンチのエッセンスを取り入れた「Sophie’s Strawberry Afternoon Tea(ソフィーズ ストロベリー アフタヌーンティー)」を提供。

モダンブラッスリーをコンセプトにしたレストラン「Sophie at EDITION(ソフィー アット エディション)」で楽しめます。

東京エディション虎ノ門では「Strawberry EDITION Afternoon Tea(ストロベリー エディション アフタヌーンティー)」をラインナップ。

ホテル31階にある「天空のジャングル」Lobby Bar(ロビー バー)にて、苺とお茶を組み合わせたスイーツやクラシックなレシピにツイストを加えたセイボリーが揃うアフタヌーンティーが楽しめます!

また、季節に合せたパフェやショートケーキなど、人気の苺スイーツも用意。

それぞれのホテルで楽しめる、ストロベリーアフタヌーンティーや苺スイーツを紹介します☆

東京エディション銀座「Sophie’s Strawberry Afternoon Tea」

提供期間:2025年1月17日(金)〜5月14日(水)

提供時間:12:00〜17:00(L.O. 15:00)

価格:6,800円(税・サ込)

場所:東京エディション銀座 Sophie at EDITION(ソフィー アット エディション)

予約:Sophie at EDITION オフィシャルサイト、TEL 03-6228-7400、EMAIL diningreservation.ginza@editionhotels.com

東京エディション銀座の「Sophie’s Strawberry Afternoon Tea」には、春を先取りした色鮮やかな6種類のスイーツと、フレンチのエッセンスを取り入れた4種類のセイボリーが揃います。

スイーツの1つ「ストロベリー ショートケーキ」は、Sophieの人気メニューをオマージュし、15分の1のミニサイズで取り入れられます。

「ストロベリー タルト、ピスタチオ」は、芳醇なピスタチオクリームと甘酸っぱい苺のコンビネーション。

シャンティクリームやローストピスタチオと共に味わえます。

フレッシュ苺の横にライムムースとストロベリーソース、メレンゲを添えた「ストロベリー&ライム ムース」は、さっぱりとした味わいがアクセントに!

「ストロベリー パウンドケーキ」は、苺ジャムを何層にも重ねたパウンドケーキをホワイトチョコレートでコーティングし、苺クリームやクランブル、苺スライスがあしらわれています。

苺、ブルーベリー、赤スグリがたっぷりと入ったジュレ「ストロベリー、エルダーフラワーゼリー」も。

「チョコレート シュー、ストロベリー」は、チョコレートクリームと苺のジャムをとじ込めたクッキーシューです☆

シャンティクリームや苺ソース、苺のチョコレートをあしらい、サイドにカカオニブを添えています。

セイボリーの「和牛のラグーとほうれん草のキッシュ、プロシュート」は、パルメザンチーズと一緒に焼き上げたキッシュに、プロシュートをのせた食べ応えのある一品。

タスマニアサーモンを主役にした「スモークサーモンのタルトレット、コンソメジュレ」は、レモンの香りのサワークリームに、旨味たっぷりのコンソメジュレといくらを合わせています!

「ヴォロヴァン、ドライストロベリー、塩キャラメル、クリームチーズ」はパイ生地にクリームチーズを絞り、ドライストロベリーとキャラメリゼしたほろ苦い苺をトッピング。

肉の濃厚な旨味に、ホースラディッシュが辛みをプラスし、ビーツで色付けしたパンでサンドした「黒毛和牛のローストビーフのサンドイッチ、ホースラディッシュマヨネーズ」も用意されます。

全粒粉スコーンは、クロテッドクリームと自家製ストロベリージャムを添えて提供。

銀座の中心にありながら、喧騒を忘れるようなグリーンを基調とした穏やかな空間で、甘い香りに包まれる至福のひと時を楽しめるアフタヌーンティーです☆

東京エディション銀座「Signature Seasonal Offerings」ストロベリーショートケーキ

価格:8,800円(税・サ込)※4〜6名用

場所:東京エディション銀座 Sophie at EDITION(ソフィー アット エディション)

予約:Sophie at EDITION オフィシャルサイト、TEL 03-6228-7400、EMAIL diningreservation.ginza@editionhotels.com

高さ約15センチ・重さ約770グラム、苺は約20個使った、ビッグサイズのストロベリーショートケーキも用意。

まるで、絵に描いたようなフォトジェニックなビジュアルは、お祝いのシーンにもぴったりです。

見た目だけでなく味わいもパーフェクトな「Sophie」のシグネチャーデザートは、ランチやディナー、カフェタイムにも利用できます☆

東京エディション虎ノ門「Strawberry EDITION Afternoon Tea」

提供期間:2025年1月8日(水)〜終了日未定

提供時間:12:00 - 17:00(L.O. 16:30)

価格:

ファインティーセレクション 8,500円(税・サ込)

タワービュー、グラスシャンパン 1杯付き 13,000円(税・サービス料込)

場所:東京エディション虎ノ門Lobby Bar(ロビー バー)

予約:Lobby Bar オフィシャルサイト、TEL 03-5422-1630、EMAIL diningreservations.tokyo@editionhotels.com

東京エディション虎ノ門の「Strawberry EDITION Afternoon Tea」は、苺尽くしの5種類のスイーツと5種類のセイボリーを用意。

「ストロベリー グリーンティー カヌレ」や「ストロベリー ルイボスティ ジュレ」などのスイーツは、様々なお茶と組み合わせることができ、苺とお茶の多様性も楽しめます。

「ストロベリー グリーンティー カヌレ」は、カヌレ型の抹茶ムースの中央に苺のジュレを忍ばせ、チョコレートでコーティング。

フレッシュ苺やシャンティクリーム、抹茶メレンゲ、金箔があしらわれています!

苺のパウンドケーキの上にジャスミンティークリームを絞った「ストロベリー ジャスミンティーケーキ」は、フレッシュ苺とラズベリー、ピスタチオスポンジに銀箔を飾った華やかな見た目。

「ストロベリー ルイボスティージュレ」は、苺パンナコッタとジュレが二層になったグラスデザートです。

ジュレの中にはフレッシュ苺やブルーベリー、ラズベリーがたっぷり入っています☆

苺に見立てた愛らしい見た目のテリーヌ「ストロベリー ブラックティーチョコレート」は、ブラックティーのサブレと合わせて爽やかさをプラス。

フレッシュ苺とほうじ茶のカスタードクリームを合わせた「ストロベリー ほうじ茶 タルト」は、その上に苺のゼリーとホワイトチョコレートをのせています。

セイボリーも、ピンクや黄色の淡い色彩でプレートを華やかに彩るメニューを用意。

「ストロベリーとトマトのカプレーゼ」は、煮詰めて甘味とコクを引き出したバルサミコがアクセントです。

「春菊とフェタチーズのキッシュ」は、旬の春菊の香りと苦味、フェタチーズの塩味とコクが引き立つキッシュ。

「ヴォロヴァン、サーモンリエット、いくら」は、タスマニアサーモンのリエットを詰めたヴォロヴァン。

クリームチーズやレモンゼスト、いくら、シブレットとともに味わうことができます。

「ツナサンドイッチ、きゅうり」は、ビーツで色付けしたピンクの食パンでサンドし、華やかな仕上がり。

旨味溢れるハムとみずみずしいピキーリョを使った「ハムサンドイッチ、ピキーリョ」は、スモーキーな風味を効かせたマヨネーズと共に味わえます。

スコーンは「ストロベリースコーン」と「 プレーン スコーン」を用意し、クロテッドクリームやストロベリージャムをプラス。

東京のスカイラインを眺めながら、クリスタルのサンルームのような光あふれる空間で、心地よいひと時を過ごせます☆

東京エディション虎ノ門「Signature Seasonal Offerings」ストロベリーパフェ

価格:3,200円(税・サ込)

場所:東京エディション虎ノ門Lobby Bar(ロビー バー)

予約:Lobby Bar オフィシャルサイト、TEL 03-5422-1630、EMAIL diningreservations.tokyo@editionhotels.com

旬の苺を使った、Lobby Barのシーズナルパフェ。

苺ソースをかけた練乳クリームのまわりにはフレッシュ苺をたっぷり並べ、グラスの中央には苺のシャーベットを忍ばせています!

下の層には苺のフィアンティーヌや苺のシャンティクリーム、ピスタチオスポンジとビターチョコレートを。

グラスの底に配したカモミールティーゼリーとミックスベリーが、後味をさっぱりと仕上げます☆

旬の苺を堪能するストロベリーアフタヌーンティーを、2つのホテルで提供。

東京エディション虎ノ門/東京エディション銀座の「ストロベリーアフタヌーンティー」は、2025年1月より順次、提供開始です☆

