µ×ÊÝÑÛ¤¬Á´¹ñ¹â¹»½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç16¿Í¤´¤Ü¤¦È´¤¤â¡Ä¸ÞÎØ¤âÀ¤³¦Î¦¾å¤âÌµ±ï¤Î±ØÅÁ¤ÇÄÙ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿¡Ê1Ê¬59ÉÃ93¡Ë¤ò»ý¤Äµ×ÊÝÑÛ¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦2Ç¯¡Ë¤¬¡¢½é¤ÎÅÔÂçÏ©¤Ç°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹â¹»±ØÅÁ¥±¥Ë¥¢¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎÇ¯Îðº¾¾Îµ¿ÏÇ ¼Â¾ð¤ÈÂÇ³«ºö¤Ï¡©
¡¡2¶è¡Ê4.0975¥¥í¡Ë¤Ç¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÄ¹ÌîÅì¤«¤é53ÉÃº¹¤Î21°Ì¡£¤½¤³¤«¤éÁ°¤ò¹Ô¤¯Áö¼Ô¤ò16¿Í¤âÈ´¤µî¤ê¡¢5°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ3¶è¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£ÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¡Ê12Ê¬35ÉÃ¡Ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢12Ê¬47ÉÃ¤Ï¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï½é½Ð¾ì¤ÎºòÇ¯¤Ï35°Ì¡£º£Ç¯¤Ïµ×ÊÝ¤Î²÷Áö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ±ØÅÁ¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬º£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÍèÇ¯Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¡ÊÀ¤Î¦¡Ë¤Ë800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç½Ð¾ì¤òÁÀ¤¤¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¼è¤ê¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î±ØÅÁ¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬ºÇ¸å¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¡¢Âç³Ø¤«¼Â¶ÈÃÄ¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë±ØÅÁ¤òÁö¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±ØÅÁ¤Ï¥¦¥ì¥¿¥ó¤ä¹çÀ®¥´¥àÁÇºà¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤È°ã¤¤¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤òÁö¤ë¤¿¤á²¼È¾¿È¤òÄË¤á¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤ÏÂóÂç¤ÎÉÔÇËÀ»°áÍè¤À¡£2021Ç¯¤Ë1ËüÃ¤ÇÆüËÜÎòÂå2°Ì¡Ê30Ê¬45ÉÃ21¡Ë¤ÎµÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤ÎÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³±ØÅÁ¤Î·²ÇÏÂåÉ½¤È¤·¤Æ4¶è¡Ê4¥¥í¡Ë¤òÁö¤ê¡¢13¿Í¤Î¤´¤Ü¤¦È´¤¤Ç12Ê¬29ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Î¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÎý½¬¤¬¤Ç¤¤º¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÏµÏ¿¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Î¸µ»ØÆ³¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö±ØÅÁ¤Ïë§¤ò¤Ä¤Ê¤°ÃÄÂÎ¶¥µ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤ª¤¤¤½¤ì¤È´þ¸¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¡£¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹´ü¤Î½÷»Ò¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢Áª¼êÀ¸Ì¿¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£±ØÅÁ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤ÈËÜ¿Í¤Ï¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¼þ°Ï¤â´üÂÔ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÌµÍý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤¡×
¡¡800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦µ×ÊÝ¤ò¡¢¸ÞÎØ¤äÀ¤Î¦¤ÈÌµ±ï¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç»¦¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¤È¤³¤í¤Ç¡¢±ØÅÁ¤È¤¤¤¨¤Ð¥±¥Ë¥¢¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î³èÌö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Èà¡¦Èà½÷¤é¤ÎÇ¯Îðº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÉâ¤«¤ó¤Ç¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¿¡£Ç¯Îðº¾¾Î¤Îµ¿ÏÇ¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥±¥Ë¥¢¤Î¹ñÌ±À¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£