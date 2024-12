新生DCユニバースが贈る令和版『スーパーマン』の特報映像が、公開から1日でソーシャル・メディアも含めて2億5,000万回再生を記録したことがわかった。DCコミックス作品およびワーナー・ブラザースの予告編映像作品史上最大となるという。DCスタジオのジェームズ・ガンがXにて明らかにした。

予告編映像内でスーパーマンの愛犬クリプトが、傷ついたスーパーマンを“家”に送り届ける描写になぞらえ、「クリプトが私たちを本当に家に送ってくれた」と、ガンは喜びを露わにした。「すべてみなさんのおかげです。ありがとう!信じられないほど感謝していますし、何よりもこの映画を皆さんと7月に分かち合えることが楽しみです。ハッピー・ホリデー!」

Krypto really did take us home: With over 250 million views and a million social posts, Superman is officially the most viewed and the most talked about trailer in the history of both DC and Warner Bros. This is because of all of you: thank you! We’re incredibly grateful and,…