豪華プレゼントキャンペーンも開催！ハリー・ポッター、ファンタスティック・ビーストをイッキ観
『ハリー・ポッターと賢者の石』 Publishing Rights © J.K.R. © 2001 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. 『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』 All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. 『るろうに剣心』 © 和月伸宏/集英社 © 2012 「るろうに剣心」製作委員会
日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、2024年12月28日（土）〜1月5日（日）に、＜特集：年末年始 人気映画大集合！＞をお届け。世界的人気シリーズの「ハリー・ポッター」全8作品と「ファンタスティック・ビースト」3作品の計11作品をテレビ初の一挙放送！また、佐藤健主演の大ヒット剣客アクション「るろうに剣心」シリーズ全5作品も一挙放送。そのほか、人気シリーズイッキ観や名作・人気作など年末年始ならではの特別編成で見どころ盛りだくさん！さらに、期間中に対象番組の放送直後に発表される「キーワード」を応募すると、豪華映画グッズが当たるプレゼントキャンペーンも開催する。
2024年12月放送作品はこちら：https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1709
2025年1月放送作品はこちら：https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1745
＜特集：年末年始 人気映画大集合！＞
屮魯蝓次Ε櫂奪拭次彖苅減酩福「ファンタスティック・ビースト」３作品イッキ観！
「ハリー・ポッター」シリーズ全８作品を12/22（日）から18時台に1日1本、「ファンタスティック・ビースト」シリーズ３作品を12/30（月）16時から、全て日本語吹替版で一挙放送！全11作品のテレビ一挙放送は、ムービープラスが初！
＜作品一覧＞
『ハリー・ポッターと賢者の石』、『ハリー･ポッターと秘密の部屋』、『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』、『ハリー･ポッターと炎のゴブレット』、『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』、『ハリー・ポッターと謎のプリンス』、『ハリー・ポッターと死の秘宝ＰＡＲＴ１』、『ハリー・ポッターと死の秘宝ＰＡＲＴ２』、『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』
■『ハリー・ポッターと賢者の石【日本語吹替版】』 12/22（日）18:15〜
© 2001 Warner Bros.
Ｊ・Ｋ・ローリングのベストセラー児童文学の映画化第１弾。ホグワーツ魔法魔術学校に入学したハリー・ポッターと仲間たちの冒険が始まる！
監督：クリス・コロンバス
出演：ダニエル・ラドクリフ／ルパート・グリント／エマ・ワトソン
声の出演：小野賢章／常盤祐貴／須藤祐実
(2001年：アメリカ)
■『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅【日本語吹替版】』 12/30（月）16:00〜
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.
「ハリー・ポッター」新シリーズファンタジー大作第１弾。魔法使いのニュート・スキャマンダーが仲間や魔法動物たちと冒険を繰り広げる！
監督：デイビッド・イェーツ
出演：エディ・レッドメイン／キャサリン・ウォーターストン／アリソン・スドル／コリン・ファレル
声の出演：宮野真守／伊藤静／遠藤綾／津田健次郎
(2016年：イギリス・アメリカ)
◆屬襪蹐Δ坊心」シリーズ全５作品イッキ観！
佐藤健主演の実写版「るろうに剣心」シリーズ全5作品を12/31（火）10時から一挙放送！
＜作品一覧＞
『るろうに剣心』、『るろうに剣心 京都大火編』、『るろうに剣心 伝説の最期編』、『るろうに剣心 最終章 The Final』、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』
■『るろうに剣心』 12/31(火) 10:00〜ほか
©和月伸宏／集英社 ©2012「るろうに剣心」製作委員会
“不殺（ころさず）の誓い”を逆刃刀で守り抜く！和月伸宏による大人気コミックを、佐藤健主演で実写化した剣客アクション第１弾。
監督：大友啓史
出演：佐藤健／武井咲／吉川晃司／江口洋介
(2012年：日本)
■『るろうに剣心 最終章 The Final』 12/31(火) 18:30〜ほか
©和月伸宏／集英社 ©2020映画「るろうに剣心 最終章 The Final」製作委員会
佐藤健主演の大ヒット時代劇シリーズ、最終章二部作の前編。剣心への復讐心に燃え、東京を総攻撃する最恐の敵・縁との戦いを描く。
監督・脚本：大友啓史
出演：佐藤健／武井咲／新田真剣佑
(2020年：日本)
人気シリーズイッキ観！
＜作品一覧＞
「オーシャンズ」シリーズ4作品、 「マッドマックス」シリーズ4作品、「ダーティハリー」シリーズ４作品、「ジョン・ウィック」シリーズ4作品、「シャーロック・ホームズ」シリーズ2作品、「山猫」シリーズ9作品、「センター・オブ・ジ・アース」シリーズ2作品、「バーフバリ」シリーズ２作品
■『オーシャンズ １１』 12/28(土) 8:30〜ほか
© 2001 Warner Bros.
『オーシャンと十一人の仲間』のリメイクで、１１人の犯罪のプロによる現金強奪作戦を描く。出演はＧ・クルーニー、Ｂ・ピット他、豪華キャストが集結！
監督：スティーヴン・ソダーバーグ
出演：ジョージ・クルーニー／ブラッド・ピット／ジュリア・ロバーツ
(2001年：アメリカ)
※「オーシャンズ」シリーズ4作品を一挙放送
■『ジョン・ウィック：コンセクエンス』 1/1(水) 18:00〜ほか
®, ™ & © 2024 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.
キアヌ・リーブス演じる伝説の殺し屋が、組織との決着に立ち上がる！ドニー・イェン、真田広之らが参戦したキリング・アクション第４弾。
監督：チャド・スタエルスキ
出演：キアヌ・リーブス／ドニー・イェン／ビル・スカルスガルド／真田広之
(2023年：アメリカ)
※「ジョン・ウィック」シリーズ4作品を一挙放送
名作・人気作イッキ観！
＜作品一覧＞
『ショーシャンクの空に』、『ベン・ハー（1959年） 』、『ジョーカー』、『ＲＲＲ』、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』、『ラ・ラ・ランド』、『トレーニング デイ』、『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』、『悪人伝』、『イレイザー』、『荒鷲の要塞』、『犯罪都市 ＴＨＥ ＲＯＵＮＤＵＰ』、『グリフィン家のウエディングノート』、『ハッピーニューイヤー＜劇場版＞ 』、『ローマの休日[４Ｋ]【字幕版・日本語吹替版】』、『ティファニーで朝食を【日本語吹替版】』、『パリの恋人【日本語吹替版】』、『シャロウ・グレイブ』、『ブラックライト』、『おもいでの夏』、『キラー・エリート（2011年）』、『クライ・マッチョ』、『暗くなるまで待って』、『セブン』、『ドント・ウォーリー・ダーリン』、『ナバロンの要塞』、『８ｍｍ．』、『ファイヤーウォール』、『フェア・ゲーム（1995年）』、『ヘアスプレー（2007年）』、『ペイ・フォワード 可能の王国』、『マッシブ・タレント』、『ミスティック・リバー』、『身代金』、『ＭＥＧ ザ・モンスター』、『ランペイジ 巨獣大乱闘【日本語吹替版】』、『リズム・セクション』、『レディ・アロー』
■『ラ・ラ・ランド』 12/29(日) 7:15〜
© 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LALA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.
ライアン・ゴズリング＆エマ・ストーン主演。アカデミー賞Ⓡ６部門受賞のミュージカル。ＬＡを舞台に夢を追う男女の愛とすれ違いを描く。
監督・脚本：デイミアン・チャゼル
出演：ライアン・ゴズリング／エマ・ストーン／ジョン・レジェンド
(2016年：アメリカ)
■『ＲＲＲ』 12/30(月) 25:45〜ほか
©2021 DVV ENTERTAINMENTS LLP.ALL RIGHTS RESERVED.
選ぶのは友情か、使命か？「バーフバリ」シリーズ、Ｓ．Ｓ．ラージャマウリ監督作品。インド映画史上初、第９５回アカデミー賞Ⓡ歌曲賞受賞の大ヒットアクション超大作。
監督・脚本：Ｓ．Ｓ．ラージャマウリ
出演：ＮＴＲ Ｊｒ．／ラーム・チャラン／アーリヤー・バット
(2021年：インド)
★観て当てよう！プレゼントキャンペーン★
対象番組の放送直後に発表される「キーワード」を応募フォームに記入して応募しよう。
正解者の中から抽選で計35名様に、「ファンタビ」グッズや「ジョン・ウィック」のキアヌ・リーブス＆チャド・スタエルスキ監督サイン入りB2ポスターなど豪華映画グッズが当たる！
※こちらのポスターにサインが入る
【キーワード放送期間】
2024年12月28日(土)〜2025年1月5日(日)
【応募期間】
2024年12月28日(土)〜2025年1月13日(月・祝)
【対象番組】
「ファンタスティック・ビースト」「ジョン・ウィック」「るろうに剣心」シリーズなど
■ムービープラス
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2024年12月放送作品はこちら：https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1709
2025年1月放送作品はこちら：https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1745
＜特集：年末年始 人気映画大集合！＞
屮魯蝓次Ε櫂奪拭次彖苅減酩福「ファンタスティック・ビースト」３作品イッキ観！
「ハリー・ポッター」シリーズ全８作品を12/22（日）から18時台に1日1本、「ファンタスティック・ビースト」シリーズ３作品を12/30（月）16時から、全て日本語吹替版で一挙放送！全11作品のテレビ一挙放送は、ムービープラスが初！
＜作品一覧＞
『ハリー・ポッターと賢者の石』、『ハリー･ポッターと秘密の部屋』、『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』、『ハリー･ポッターと炎のゴブレット』、『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』、『ハリー・ポッターと謎のプリンス』、『ハリー・ポッターと死の秘宝ＰＡＲＴ１』、『ハリー・ポッターと死の秘宝ＰＡＲＴ２』、『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』
■『ハリー・ポッターと賢者の石【日本語吹替版】』 12/22（日）18:15〜
© 2001 Warner Bros.
Ｊ・Ｋ・ローリングのベストセラー児童文学の映画化第１弾。ホグワーツ魔法魔術学校に入学したハリー・ポッターと仲間たちの冒険が始まる！
監督：クリス・コロンバス
出演：ダニエル・ラドクリフ／ルパート・グリント／エマ・ワトソン
声の出演：小野賢章／常盤祐貴／須藤祐実
(2001年：アメリカ)
■『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅【日本語吹替版】』 12/30（月）16:00〜
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.
「ハリー・ポッター」新シリーズファンタジー大作第１弾。魔法使いのニュート・スキャマンダーが仲間や魔法動物たちと冒険を繰り広げる！
監督：デイビッド・イェーツ
出演：エディ・レッドメイン／キャサリン・ウォーターストン／アリソン・スドル／コリン・ファレル
声の出演：宮野真守／伊藤静／遠藤綾／津田健次郎
(2016年：イギリス・アメリカ)
◆屬襪蹐Δ坊心」シリーズ全５作品イッキ観！
佐藤健主演の実写版「るろうに剣心」シリーズ全5作品を12/31（火）10時から一挙放送！
＜作品一覧＞
『るろうに剣心』、『るろうに剣心 京都大火編』、『るろうに剣心 伝説の最期編』、『るろうに剣心 最終章 The Final』、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』
■『るろうに剣心』 12/31(火) 10:00〜ほか
©和月伸宏／集英社 ©2012「るろうに剣心」製作委員会
“不殺（ころさず）の誓い”を逆刃刀で守り抜く！和月伸宏による大人気コミックを、佐藤健主演で実写化した剣客アクション第１弾。
監督：大友啓史
出演：佐藤健／武井咲／吉川晃司／江口洋介
(2012年：日本)
■『るろうに剣心 最終章 The Final』 12/31(火) 18:30〜ほか
©和月伸宏／集英社 ©2020映画「るろうに剣心 最終章 The Final」製作委員会
佐藤健主演の大ヒット時代劇シリーズ、最終章二部作の前編。剣心への復讐心に燃え、東京を総攻撃する最恐の敵・縁との戦いを描く。
監督・脚本：大友啓史
出演：佐藤健／武井咲／新田真剣佑
(2020年：日本)
人気シリーズイッキ観！
＜作品一覧＞
「オーシャンズ」シリーズ4作品、 「マッドマックス」シリーズ4作品、「ダーティハリー」シリーズ４作品、「ジョン・ウィック」シリーズ4作品、「シャーロック・ホームズ」シリーズ2作品、「山猫」シリーズ9作品、「センター・オブ・ジ・アース」シリーズ2作品、「バーフバリ」シリーズ２作品
■『オーシャンズ １１』 12/28(土) 8:30〜ほか
© 2001 Warner Bros.
『オーシャンと十一人の仲間』のリメイクで、１１人の犯罪のプロによる現金強奪作戦を描く。出演はＧ・クルーニー、Ｂ・ピット他、豪華キャストが集結！
監督：スティーヴン・ソダーバーグ
出演：ジョージ・クルーニー／ブラッド・ピット／ジュリア・ロバーツ
(2001年：アメリカ)
※「オーシャンズ」シリーズ4作品を一挙放送
■『ジョン・ウィック：コンセクエンス』 1/1(水) 18:00〜ほか
®, ™ & © 2024 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.
キアヌ・リーブス演じる伝説の殺し屋が、組織との決着に立ち上がる！ドニー・イェン、真田広之らが参戦したキリング・アクション第４弾。
監督：チャド・スタエルスキ
出演：キアヌ・リーブス／ドニー・イェン／ビル・スカルスガルド／真田広之
(2023年：アメリカ)
※「ジョン・ウィック」シリーズ4作品を一挙放送
名作・人気作イッキ観！
＜作品一覧＞
『ショーシャンクの空に』、『ベン・ハー（1959年） 』、『ジョーカー』、『ＲＲＲ』、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』、『ラ・ラ・ランド』、『トレーニング デイ』、『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』、『悪人伝』、『イレイザー』、『荒鷲の要塞』、『犯罪都市 ＴＨＥ ＲＯＵＮＤＵＰ』、『グリフィン家のウエディングノート』、『ハッピーニューイヤー＜劇場版＞ 』、『ローマの休日[４Ｋ]【字幕版・日本語吹替版】』、『ティファニーで朝食を【日本語吹替版】』、『パリの恋人【日本語吹替版】』、『シャロウ・グレイブ』、『ブラックライト』、『おもいでの夏』、『キラー・エリート（2011年）』、『クライ・マッチョ』、『暗くなるまで待って』、『セブン』、『ドント・ウォーリー・ダーリン』、『ナバロンの要塞』、『８ｍｍ．』、『ファイヤーウォール』、『フェア・ゲーム（1995年）』、『ヘアスプレー（2007年）』、『ペイ・フォワード 可能の王国』、『マッシブ・タレント』、『ミスティック・リバー』、『身代金』、『ＭＥＧ ザ・モンスター』、『ランペイジ 巨獣大乱闘【日本語吹替版】』、『リズム・セクション』、『レディ・アロー』
■『ラ・ラ・ランド』 12/29(日) 7:15〜
© 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LALA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.
ライアン・ゴズリング＆エマ・ストーン主演。アカデミー賞Ⓡ６部門受賞のミュージカル。ＬＡを舞台に夢を追う男女の愛とすれ違いを描く。
監督・脚本：デイミアン・チャゼル
出演：ライアン・ゴズリング／エマ・ストーン／ジョン・レジェンド
(2016年：アメリカ)
■『ＲＲＲ』 12/30(月) 25:45〜ほか
©2021 DVV ENTERTAINMENTS LLP.ALL RIGHTS RESERVED.
選ぶのは友情か、使命か？「バーフバリ」シリーズ、Ｓ．Ｓ．ラージャマウリ監督作品。インド映画史上初、第９５回アカデミー賞Ⓡ歌曲賞受賞の大ヒットアクション超大作。
監督・脚本：Ｓ．Ｓ．ラージャマウリ
出演：ＮＴＲ Ｊｒ．／ラーム・チャラン／アーリヤー・バット
(2021年：インド)
★観て当てよう！プレゼントキャンペーン★
対象番組の放送直後に発表される「キーワード」を応募フォームに記入して応募しよう。
正解者の中から抽選で計35名様に、「ファンタビ」グッズや「ジョン・ウィック」のキアヌ・リーブス＆チャド・スタエルスキ監督サイン入りB2ポスターなど豪華映画グッズが当たる！
※こちらのポスターにサインが入る
【キーワード放送期間】
2024年12月28日(土)〜2025年1月5日(日)
【応募期間】
2024年12月28日(土)〜2025年1月13日(月・祝)
【対象番組】
「ファンタスティック・ビースト」「ジョン・ウィック」「るろうに剣心」シリーズなど
■ムービープラス
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