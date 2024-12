豪華プレゼントキャンペーンも開催！ハリー・ポッター、ファンタスティック・ビーストをイッキ観

『ハリー・ポッターと賢者の石』 Publishing Rights © J.K.R. © 2001 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. 『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』 All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. 『るろうに剣心』 © 和月伸宏/集英社 © 2012 「るろうに剣心」製作委員会

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、2024年12月28日(土)〜1月5日(日)に、<特集:年末年始 人気映画大集合!>をお届け。世界的人気シリーズの「ハリー・ポッター」全8作品と「ファンタスティック・ビースト」3作品の計11作品をテレビ初の一挙放送!また、佐藤健主演の大ヒット剣客アクション「るろうに剣心」シリーズ全5作品も一挙放送。そのほか、人気シリーズイッキ観や名作・人気作など年末年始ならではの特別編成で見どころ盛りだくさん!さらに、期間中に対象番組の放送直後に発表される「キーワード」を応募すると、豪華映画グッズが当たるプレゼントキャンペーンも開催する。2024年12月放送作品はこちら:https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=17092025年1月放送作品はこちら:https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1745<特集:年末年始 人気映画大集合!>屮魯蝓次Ε櫂奪拭次彖苅減酩福「ファンタスティック・ビースト」3作品イッキ観!「ハリー・ポッター」シリーズ全8作品を12/22(日)から18時台に1日1本、「ファンタスティック・ビースト」シリーズ3作品を12/30(月)16時から、全て日本語吹替版で一挙放送!全11作品のテレビ一挙放送は、ムービープラスが初!<作品一覧>『ハリー・ポッターと賢者の石』、『ハリー・ポッターと秘密の部屋』、『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』、『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』、『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』、『ハリー・ポッターと謎のプリンス』、『ハリー・ポッターと死の秘宝PART1』、『ハリー・ポッターと死の秘宝PART2』、『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』■『ハリー・ポッターと賢者の石【日本語吹替版】』 12/22(日)18:15〜© 2001 Warner Bros.J・K・ローリングのベストセラー児童文学の映画化第1弾。ホグワーツ魔法魔術学校に入学したハリー・ポッターと仲間たちの冒険が始まる!監督:クリス・コロンバス出演:ダニエル・ラドクリフ/ルパート・グリント/エマ・ワトソン声の出演:小野賢章/常盤祐貴/須藤祐実(2001年:アメリカ)■『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅【日本語吹替版】』 12/30(月)16:00〜All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.「ハリー・ポッター」新シリーズファンタジー大作第1弾。魔法使いのニュート・スキャマンダーが仲間や魔法動物たちと冒険を繰り広げる!監督:デイビッド・イェーツ出演:エディ・レッドメイン/キャサリン・ウォーターストン/アリソン・スドル/コリン・ファレル声の出演:宮野真守/伊藤静/遠藤綾/津田健次郎(2016年:イギリス・アメリカ)◆屮襪蹐Δ坊心」シリーズ全5作品イッキ観!佐藤健主演の実写版「るろうに剣心」シリーズ全5作品を12/31(火)10時から一挙放送!<作品一覧>『るろうに剣心』、『るろうに剣心 京都大火編』、『るろうに剣心 伝説の最期編』、『るろうに剣心 最終章 The Final』、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』■『るろうに剣心』 12/31(火) 10:00〜ほか©和月伸宏/集英社 ©2012「るろうに剣心」製作委員会"不殺(ころさず)の誓い"を逆刃刀で守り抜く!和月伸宏による大人気コミックを、佐藤健主演で実写化した剣客アクション第1弾。監督:大友啓史出演:佐藤健/武井咲/吉川晃司/江口洋介(2012年:日本)■『るろうに剣心 最終章 The Final』 12/31(火) 18:30〜ほか©和月伸宏/集英社 ©2020映画「るろうに剣心 最終章 The Final」製作委員会佐藤健主演の大ヒット時代劇シリーズ、最終章二部作の前編。剣心への復讐心に燃え、東京を総攻撃する最恐の敵・縁との戦いを描く。監督・脚本:大友啓史出演:佐藤健/武井咲/新田真剣佑(2020年:日本)人気シリーズイッキ観!<作品一覧>「オーシャンズ」シリーズ4作品、 「マッドマックス」シリーズ4作品、「ダーティハリー」シリーズ4作品、「ジョン・ウィック」シリーズ4作品、「シャーロック・ホームズ」シリーズ2作品、「山猫」シリーズ9作品、「センター・オブ・ジ・アース」シリーズ2作品、「バーフバリ」シリーズ2作品■『オーシャンズ 11』 12/28(土) 8:30〜ほか© 2001 Warner Bros.『オーシャンと十一人の仲間』のリメイクで、11人の犯罪のプロによる現金強奪作戦を描く。出演はG・クルーニー、B・ピット他、豪華キャストが集結!監督:スティーヴン・ソダーバーグ出演:ジョージ・クルーニー/ブラッド・ピット/ジュリア・ロバーツ(2001年:アメリカ)※「オーシャンズ」シリーズ4作品を一挙放送■『ジョン・ウィック:コンセクエンス』 1/1(水) 18:00〜ほか®, ™ & © 2024 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.キアヌ・リーブス演じる伝説の殺し屋が、組織との決着に立ち上がる!ドニー・イェン、真田広之らが参戦したキリング・アクション第4弾。監督:チャド・スタエルスキ出演:キアヌ・リーブス/ドニー・イェン/ビル・スカルスガルド/真田広之(2023年:アメリカ)※「ジョン・ウィック」シリーズ4作品を一挙放送名作・人気作イッキ観!<作品一覧>『ショーシャンクの空に』、『ベン・ハー(1959年) 』、『ジョーカー』、『RRR』、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』、『ラ・ラ・ランド』、『トレーニング デイ』、『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』、『悪人伝』、『イレイザー』、『荒鷲の要塞』、『犯罪都市 THE ROUNDUP』、『グリフィン家のウエディングノート』、『ハッピーニューイヤー<劇場版> 』、『ローマの休日[4K]【字幕版・日本語吹替版】』、『ティファニーで朝食を【日本語吹替版】』、『パリの恋人【日本語吹替版】』、『シャロウ・グレイブ』、『ブラックライト』、『おもいでの夏』、『キラー・エリート(2011年)』、『クライ・マッチョ』、『暗くなるまで待って』、『セブン』、『ドント・ウォーリー・ダーリン』、『ナバロンの要塞』、『8mm.』、『ファイヤーウォール』、『フェア・ゲーム(1995年)』、『ヘアスプレー(2007年)』、『ペイ・フォワード 可能の王国』、『マッシブ・タレント』、『ミスティック・リバー』、『身代金』、『MEG ザ・モンスター』、『ランペイジ 巨獣大乱闘【日本語吹替版】』、『リズム・セクション』、『レディ・アロー』■『ラ・ラ・ランド』 12/29(日) 7:15〜© 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LALA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.ライアン・ゴズリング&エマ・ストーン主演。アカデミー賞Ⓡ6部門受賞のミュージカル。LAを舞台に夢を追う男女の愛とすれ違いを描く。監督・脚本:デイミアン・チャゼル出演:ライアン・ゴズリング/エマ・ストーン/ジョン・レジェンド(2016年:アメリカ)■『RRR』 12/30(月) 25:45〜ほか©2021 DVV ENTERTAINMENTS LLP.ALL RIGHTS RESERVED.選ぶのは友情か、使命か?「バーフバリ」シリーズ、S.S.ラージャマウリ監督作品。インド映画史上初、第95回アカデミー賞Ⓡ歌曲賞受賞の大ヒットアクション超大作。監督・脚本:S.S.ラージャマウリ出演:NTR Jr./ラーム・チャラン/アーリヤー・バット(2021年:インド)★観て当てよう!プレゼントキャンペーン★対象番組の放送直後に発表される「キーワード」を応募フォームに記入して応募しよう。正解者の中から抽選で計35名様に、「ファンタビ」グッズや「ジョン・ウィック」のキアヌ・リーブス&チャド・スタエルスキ監督サイン入りB2ポスターなど豪華映画グッズが当たる!※こちらのポスターにサインが入る【キーワード放送期間】2024年12月28日(土)〜2025年1月5日(日)【応募期間】2024年12月28日(土)〜2025年1月13日(月・祝)【対象番組】「ファンタスティック・ビースト」「ジョン・ウィック」「るろうに剣心」シリーズなど■ムービープラス■