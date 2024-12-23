「ワンピース」の福袋「海賊袋2025」が麦わらストアにて販売決定！ Tシャツと缶バッジがセットに
【麦わらストア：海賊袋2025】
2025年1月1日より販売予定（オンラインは1月6日13時～）
価格：4,400円
(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
2025年1月1日より販売予定（オンラインは1月6日13時～）
価格：4,400円
「ONE PIECE」の公式グッズを取り扱う「麦わらストア」にて福袋「海賊袋2025」が2025年1月1日より販売される。価格は4,400円。
本商品は、Tシャツ（Lサイズ）と「“輩”缶バッジ」の2点をアニメ「ONE PIECE」の25周年を記念した特別BOXに収納したもの。Tシャツにはルフィとシャンクスの名シーンをプリントしており、缶バッジもルフィとシャンクスが描かれている。
「麦わらストア」店舗では2025年1月1日より販売予定だが、1月1日が休業日の店舗は翌営業日からの販売となる。通販サイト「麦わらストアオンライン」では2025年1月6日13時から販売予定となっている。
【グッズ情報】- ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) December 23, 2024
アニメ25周年記念BOXに、
限定Tシャツと“輩”缶バッジ2個を収納した
『海賊袋』が2025年も発売！#麦わらストア 店舗では1.1(水・祝)、
オンラインでは1.6(月)13:00発売です！
※1.1(水・祝)が休業日の店舗は
翌営業日からの発売です。#ONEPIECE pic.twitter.com/yuolEdFTVc
(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション