【麦わらストア：海賊袋2025】
2025年1月1日より販売予定（オンラインは1月6日13時～）
価格：4,400円

　「ONE PIECE」の公式グッズを取り扱う「麦わらストア」にて福袋「海賊袋2025」が2025年1月1日より販売される。価格は4,400円。

　本商品は、Tシャツ（Lサイズ）と「“輩”缶バッジ」の2点をアニメ「ONE PIECE」の25周年を記念した特別BOXに収納したもの。Tシャツにはルフィとシャンクスの名シーンをプリントしており、缶バッジもルフィとシャンクスが描かれている。

　「麦わらストア」店舗では2025年1月1日より販売予定だが、1月1日が休業日の店舗は翌営業日からの販売となる。通販サイト「麦わらストアオンライン」では2025年1月6日13時から販売予定となっている。

(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション