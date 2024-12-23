週刊少年ジャンプ新年4・5合併特大号が本日発売！ 表紙には連載キャラクターが2等身の可愛い姿で勢ぞろい
【週刊少年ジャンプ新年4・5合併特大号】
12月23日 発売
価格：320円
12月23日 発売
価格：320円
集英社は、「週刊少年ジャンプ」新年4・5合併特大号を12月23日に発売した。価格は320円。
今号では連載キャラクターがかわいい2等身のイラストで勢ぞろい。このイラストを使った応募者全員サービスのアクリルプチフィギュア第1弾もスタートする。
巻頭カラーは「ONE PIECE」。センターカラーには、最終戦争が盛り上がりを見せる「アンデッドアンラック」とサイボーグSF読切「異次元生体サイボーグ0番」を掲載している。
週刊少年ジャンプ新年4・5合併特大号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) December 22, 2024
規格外の興奮が待ち受ける❗️
加熱するエルバフの冒険大好評御礼‼️
巻頭カラーは『ONE PIECE』🎉
センターカラーは『アンデッドアンラック』読切『異次元生体サイボーグ０番』‼️
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