【週刊少年ジャンプ新年4・5合併特大号】12月23日 発売価格:320円

集英社は、「週刊少年ジャンプ」新年4・5合併特大号を12月23日に発売した。価格は320円。

今号では連載キャラクターがかわいい2等身のイラストで勢ぞろい。このイラストを使った応募者全員サービスのアクリルプチフィギュア第1弾もスタートする。

巻頭カラーは「ONE PIECE」。センターカラーには、最終戦争が盛り上がりを見せる「アンデッドアンラック」とサイボーグSF読切「異次元生体サイボーグ0番」を掲載している。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.