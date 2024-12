【第51話】12月23日 公開価格:90ポイント(ヤンマガWeb)

講談社は12月23日、武田スーパー氏によるマンガ「だれでも抱けるキミが好き」第51話「もっとしよ」を「ヤンマガWeb」などで公開した。ヤンマガWebでの価格は90ポイント。

「だれでも抱けるキミが好き」は童貞高校生のゴトウとセックス大好きなギャル・アガワさんとの関係が描かれる、武田スーパー氏による作品。

12月23日現在、「ヤンマガWeb」では第48話「オレじゃダメなの?」や第47話「本当に…わからない?」をはじめ、一部エピソードが無料公開中となっている。

【最新話】

第51話「もっとしよ」のページ

【無料公開中(一部)】

第48話「オレじゃダメなの?」のページ

第47話「本当に…わからない?」のページ

【あらすじ】

童貞高校生のゴトウが好きになったのはセックス大好きなギャル・アガワさん。ある日の放課後、彼女が同級生とセックスしているところを見てしまって──。

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.