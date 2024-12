JWマリオット・ホテル奈良にて、MEGUMIさんがプロデュースするスキンケアブランド「Aurelie.(オレリー)」とコラボレーションした、苺づくしのアフタヌーンティーを開催。

奈良県産の苺「古都華」とスーパーフードが織りなす、心と肌を満たす特別なひとときを味わえるアフタヌーンティーです☆

JWマリオット・ホテル奈良「Aurelie.コラボレーション ストロベリーアフタヌーンティー」

期間:2025年1月7日(火)〜5月6日(火)

時間:12:00〜17:00

料金:6,900円(税・サ込)

特典:200名限定で「Aurelie.(オレリー)」スペシャルキットプレゼント

場所:1F ラウンジバー「フライング・スタッグ」

予約:Webサイトまたは電話(0742-36-6000)

JWマリオット・ホテル奈良にて、女優・タレントのMEGUMIさんがフルプロデュースするスキンケアブランド「Aurelie.(オレリー)」とコラボレーションした「Aurelie.コラボレーション ストロベリーアフタヌーンティー」を開催。

2025年1月7日より、苺づくしのアフタヌーンティーが期間限定で楽しめます!

MEGUMIさんがフルプロデュースする「Aurelie.」は、リンゴやブドウ果実などから培養した植物性幹細胞エキスと皮膚科学にもとづく処方で、肌にハリとツヤをもたらすスキンケアブランドです。

その美の哲学からインスパイアされたアフタヌーンティーには、旬を迎える苺づくしのメニューにスーパーフード、「Aurelie.」の成分でもあるリンゴやブドウを取り入れています☆

内側からの美しさを引き出す、特別なメニューに仕上げた「Aurelie.コラボレーション ストロベリーアフタヌーンティー」

メニューは、奈良県産の苺「古都華(ことか)」をはじめとする、苺づくしのスイーツ5品とセイヴォリー5品が用意されます。

さらに、コラボレーションを記念して「Aurelie.」のスキンケアお試しサイズ5点セットを、200名限定でプレゼント。

美容成分を取り入れたアフタヌーンティーとスキンケアの相乗効果で、心と体を癒し、内側から輝くマインドフルなひとときへと誘います!

Aurelie.コラボレーション ストロベリーアフタヌーンティー メニュー

スイーツ:・苺のモンブラン・桜ストロベリーロールケーキ・ベルベットコラーゲンパンナコッタ・シトラス チア ストロベリーフィナンシェ・苺クランチー オーガニックストロベリージュレを挟んでセイヴォリー:・ドラゴンフルーツとイチゴのスムージー ポリフェノール豊富なフルーツジュレとチアシードを添えて・大和肉鶏のパテとリンゴのミルフィーユ ココナッツヨーグルトとフレッシュイチゴソース・鴨ロースの生ハムとイチゴのサラダ アーモンドとベリーフロマージュクリーム・スモークサーモンと豆乳のリエット ラズベリーとビーツのトースト・海老とオーガニック野菜のタルタル アボカドピュレ フランボワーズビネガーと玄米ライスサラダ 海苔 ごまスコーン:・黒ゴマと苺のハニースコーン・南瓜と苺ブリススコーン・コンフィチュール(苺バニラミント、チョコレートヘーゼルナッツスプレッド)飲み物:「ストロベリークレーム」「スリランカT-branch オーガニックレッドチャイ+400」など14種類

スイーツには「苺のモンブラン」や「シトラス チア ストロベリーフィナンシェ」「ベルベットコラーゲンパンナコッタ」など、甘酸っぱい苺をたっぷり使用。

異なる食感で、飽きのこない5品を楽しめます。

セイヴォリーには、美容にアプローチしながら苺との意外な組み合わせが楽しめるユニークな5品を用意。

ポリフェノール豊富なフルーツジュレとチアシードを添えた「ドラゴンフルーツとイチゴのスムージー」や、フランボワーズビネガーとゴマの風味をアクセントにした「海老とオーガニック野菜のタルタル」などが登場します☆

ウェルカムドリンクには「Aurelie.」とのコラボレーションメニュー「豆乳カカオストロベリー」が提供されます。

カカオの風味と豆乳のやさしい味わいに、ストロベリーの爽やかなアクセントが加わった、コラボならではの特別なドリンクです!

MEGUMIがフルプロデュースするスキンケアブランドとコラボレーションした、苺づくしのアフタヌーンティー。

JWマリオット・ホテル奈良の「Aurelie.コラボレーション ストロベリーアフタヌーンティー」は、2025年1月7日〜2025年5月6日まで提供です☆

