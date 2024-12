富士急ハイランドが開業60周年プロジェクトとして、例年より特別演出を加えた「カウントダウン ドローン&花火ショー」を開催。

大晦日のクライマックスには、ドローンによる年越しカウントダウンも実施されます☆

富士急ハイランド「カウントダウン ドローン&花火ショー」

開催日:2024年12月29日(日)〜12月31日(火)

富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)にて、2024年12月29日〜2024年12月31日までの3日間、開業60周年を記念して「ドローン&花火スペシャルショー」を実施。

毎年恒例の年末打ち上げ花火に加え、ドローン500機による特別演出を加えたスペシャルバージョンでのお届けです!

また、大晦日の夜にはカウントダウンライブを開催し、2025年の幕開けを明るく華やかに彩ります。

さらに、お正月の富士急ハイランドにも見逃せないイベントが盛りだくさん。

テレビやゲーム機などの豪華景品が当たる「新年大抽選会」や、一定金額以上のお土産購入で参加できる「お買い物抽選会」を開催するほか、レストランでは数量限定で豪華おせち料理が振舞われます☆

富士急ハイランド開業60周年記念「ドローン&花火ショー」

日時:

2024年12月29日(日)〜12月30日(月) 18:50〜(約10分間)

2024年12月31日(火) 23:00〜24:10 カウントダウンライブ内に催行

会場:セントラルパーク ※小雨決行・荒天中止

開催期間中の営業時間:

2024年12月29日(日)〜2024年12月30日(月) 9:00〜19:00

2024年12月31日(火) 9:00〜25:00

2024年12月29日〜2024年12月31日の3日間に行なわれる「ドローン&花火スペシャルショー」

29日・30日は、ドローンの演出により、富士急ハイランド60周年の歴史を夜空にいっぱいに再現します。

人気芸人が出演する31日の「カウントダウンライブ2024-2025」では、クライマックスにドローンによる年越しカウントダウンを実施。

ドローンを使った特別な演出が、年末年始のひとときをさらに盛り上げます☆

富士急ハイランドカウントダウンライブ2024-2025

日時:024年12月31日(大晦日) 23:00〜24:10 ※予定

会場:富士急ハイランド内セントラルパークイベントステージ

料金:入園無料、観覧席・立ち見無料

※会場内観覧席は、全てオンライン事前抽選制によるブロック指定

※会場内観覧席への入場は18歳以上の方のみ

※座席指定をお持ちでない方は立見

受付:2024年12月13日(金) 17:00〜2024年12月21日(土) 23:00 イベント特設ページにて抽選申込

出演者:博多華丸(MC)、FUJIWARA(企画コーナーのみ)、スリムクラブ、兼光タカシ、鬼越トマホーク、おばたのお兄さん

大晦日の23時より開催の「富士急ハイランドカウントダウンライブ2024-2025」

イベントMCとして「博多華丸」が登場するほか

「FUJIWARA」(企画コーナーのみ)や

「スリムクラブ」

「鬼越トマホーク」

「兼光タカシ」

「おばたのお兄さん」ら、人気実力派芸人が次々に登場して会場に爆笑の渦を巻き起こします。

爆笑ステージとドローン&花火ショーで、2025年の幕開けを明るく華やかに彩るイベントです☆

60周年を記念してドローンの特別演出を加え、毎年恒例の打ち上げ花火がより華やかに。

富士急ハイランドの「カウントダウン ドローン&花火ショー」は、2024年12月29日から31日まで開催です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 開業60周年を記念し演出をプラスした恒例イベント!富士急ハイランド「カウントダウン ドローン&花火ショー」 appeared first on Dtimes.