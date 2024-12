Microsoftは12月18日(米国時間)、「Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn」において、Dirac Audioを搭載した一部のデバイスにWindows 11バージョン24H2をインストールするとオーディオ出力が停止する可能性があると発表した。Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn