淡路島にある「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」にて、クリスマスイベントを開催中!

コース料理やオードブル、アフタヌーンティーなどのグルメをはじめ、クリスマス限定のショーなどを楽しめます☆

AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND(ハローキティ アップルランド)「クリスマス限定イベント」

クリスマス限定のお料理やアフタヌーンティーが販売されているほか、公式オンラインショップでは、限定セールも実施されています。

お食事と一緒にショーを楽しめる「HELLO KITTY SHOW BOX」ではクリスマス公演が開催され、限定メニューもラインナップ☆

「GARDENテラス」クリスマスオードブル

価格:10,000円(税込)

販売期間:2024年12月1日(日)〜12月25日(水)

内容:手羽先餃子/ローストポーク/広東焼売/鴨ロースのオレンジソース/ハローキティ コロッケ/彩野菜のスティック甘酢漬けの生春巻き/白身魚のフライタルタルソース/酢豚/海老のネットライスペーパー/ウインナー/ポテトフライ

販売店舗:HELLO KITTY SMILE 1階「GARDENテラス」

「GARDENテラス」では、ご家庭で気軽に本格中華を楽しめるオードブルを販売中。

“ローストポーク”や“鴨のオレンジソース”、“ハローキティ コロッケ”など11種類の商品を組み合わせたボリューム満点のオードブルです。

「ハローキティ」や雪だるま、クリスマスツリー、リースなどの飾りがトッピングされています。

ハローキティのクリスマスパーティー

期間:2024年12月7日(土)〜12月25日(水)の土日祝日限定開催(25日のみ特別開催)

場所:HELLO KITTY SMILE 1階「GARDENテラス」

「ハローキティ」がHELLO KITTY SMILEのオリジナル楽曲“Motto Motto Smile”を披露!

ステージのお姉さんが参加した方にオーナメントを配り、ステージ上にあるクリスマスツリーを飾ることができます。

クリスマスアフタヌーンティー

期間:2024年12月1日(日)〜12月25日(水)

時間:13:30〜17:00(L.O 16:30)

内容:

<上段>ベリーのチーズケーキ風/フォンダンショコラ/ブラウニー/いちご

<中段>チョコレートムース/カスタードシュークリーム/いちごマカロン

<下段>フリコ/オニオンスコーン

場所:HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」

チョコレートやベリーを使用した濃厚なスイーツに、「ハローキティ」のかわいい装飾を施したクリスマス期間限定のアフタヌーンティー。

シェフが腕によりをかけて仕上げた9種のスイーツを楽しめます。

クリスマス特別コース

期間:2024年12月1日(日)〜12月25日(水)

時間:11:00〜19:00(L.O 18:30)

内容:活け鮑のスチーム冷製ジュレとトリュフソース添え/蟹肉と蟹内子入りミルクのやわらか炒めミルフィール風/淡路牛ロース肉のアスパラ巻きバーベキューソース・花巻添え/クリスマスケーキ盛り合わせ ※ノンアルコールシャンパン付き

場所:HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」

「レストラン玉手箱」には、クリスマス特別コースが登場。

淡路牛のロース肉や活け鮑などを贅沢に使用したコースです。

「ハローキティ」のリボンの飾りがトッピングされています。

ECサイト限定 クリスマススペシャルセール

期間:2024年12月16日(月)11時〜12月25日(水)19時

「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」の3つの施設で展開しているハローキティの限定グッズを、オンラインにて特別価格で販売。

4,180円の「乙姫の衣装を着たハローキティ ぬいぐるみ」が3,971円に、4,400円の「乙姫貝殻クッション」が4,180円と全品5%オフで購入できます。

「HELLO KITTY SHOW BOX」 開催イベント

ランチ公演:11:00〜13:30(第1部 14:00〜15:30、第2部 15:30〜17:00の2部制)

カフェ公演:14:00〜17:00

「HELLO KITTY SHOW BOX」では、「ハローキティ」がクリスマスソングを歌うショーを開催中。

お食事と一緒に、豪華なショーを楽しめます。

Luminous Christmas

料金:大人/2,500円(税込)・子供/1,500円(税込)

公演期間:2024年11月9日(土)〜12月24日(火)

大人気カフェショー HELLO KITTY PIANIST DREAMの冬公演。

「ハローキティ」が心躍るクリスマスソング計6曲を披露してくれます。

クリスマスらしい煌びやかなセットにも注目です。

※12月21日(土)〜24日(火)はディナー公演開催のため、カフェ第1部のみ公演

※すべて税込価格

※料理・グリーティング料金・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料を含む

Christmas Party!

料金:

大人6,400円〜6,900円(税込)

子ども(4〜12歳)2,900円〜3,300円(税込)

親子プラン8,500円(税込)〜9,000円(税込)※大人1名+子ども1名

※料理・グリーティング料金・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料を含む

公演期間:2024年12月1日(日)〜12月24日(火)

料理:

スープ/カボチャのポタージュ

前菜/秋茄子のサラダ仕立て

メイン/デミグラスハンバーグ

サイド/バゲット、キノコのアヒージョ

デザート/栗のモンブラン

「My favorite things」や、誰もが知るクリスマスメドレーなどを含む6曲お届けする新作ランチ公演。

ハンバーグやアヒージョなどのお料理と一緒に楽しめます。

大きなクリスマスツリーが目を引くセットや、クリスマスらしい衣装もポイントです。

HELLO KITTY Twilight Music 2024

料金:

大人/6,900円(税込)〜7,400円(税込)

子ども(4〜12歳)/3,000円(税込)〜3,400円(税込)

親子プラン/9,000円(税込)〜9,500円(税込)※大人1名+子ども1名

※料理・グリーティング料金・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料を含む

公演期間:2024年12月21日(土)〜24日(火)

料理:ヴィーガン料理計5品のコース料理(ウェルカムドリンク付き)

ハローキティが誰もが知るクリスマスの名曲を、可愛くロマンティックに歌い上げる特別ステージ。

“サンタが街にやってくる”や“ジングルベル”など全9曲のステージです。

クリスマス限定ディナーと一緒に楽しめます。

クリスマスパンケーキ

料金:500円(別途HELLO KITTY SHOW BOXカフェ公演入場料が必要)

販売期間:2024年12月5日(木)〜24日(火)

クリスマス限定のパンケーキが登場。

豆乳ヨーグルトベースのすっきりとした甘さのホワイトソースと、程よい酸味が特徴の真っ赤なベリーソースがたっぷりとかかった色華やかなパンケーキです。

「ハローキティ」のリボンの飾りもトッピングされています。

「ハローキティ」と一緒にクリスマスを満喫できるイベント。

AWAJI HELLO KITTY APPLE LANDの「クリスマス限定イベント」は、2024年12月25日まで開催中です☆

