Appleが顔認証技術「Face ID」を使用してドアのロックを解除するスマートドアベルを開発中であると、Apple関連の情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。Apple Explores Amazon Ring Doorbell Competitor With Face ID; AirPods Heart Rate - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-12-22/apple-explores-amazon-ring-doorbell-competitor-with-face-id-airpods-heart-rate

Apple is working on a doorbell camera with Face ID - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/22/24327133/apple-smart-home-doorbell-camera-face-id-unlockApple is reportedly working on a smart doorbell system that could unlock your door with Face IDhttps://www.engadget.com/home/smart-home/apple-is-reportedly-working-on-a-smart-doorbell-system-that-could-unlock-your-door-with-face-id-161504513.htmlAppleのスマートドアベルはiPhoneやiPadなどと同様に、住宅の居住者がカメラを見ただけで自動的にロックが解除されるようになるとのこと。また、カメラにはシステムの他のハードウェアとは別にFace ID情報を保存および処理するためのSecure Enclaveチップが搭載されます。また、このスマートドアベルはAppleのスマートホームプロトコルのHomeKitに対応した既存のサードパーティー製スマートロックと連携し、ドアの解錠が可能になるとのこと。ガーマン氏は「Appleが特定のスマートロック製品開発メーカーと提携し、発売初日から完全なシステムを消費者に提供する可能性があります」と述べています。なお、ガーマン氏によるとAppleのスマートドアベルは記事作成時点で開発の初期段階にあり、発売は早くても2025年末になるとのこと。Appleのスマートドアベルが発売された場合、既存のAmazon RingやGoogle Nestなどのスマートドアベルとの競争が繰り広げられることになります。Appleのスマートホーム分野に対する本格的な取り組みへの計画はこれまでにもうわさされており、2024年11月にはAppleが2026年にAI機能を搭載した独自のスマートホームカメラをリリースする可能性が報じられていました。Appleが2026年にAI機能を搭載した独自のスマートホームカメラを発売する可能性 - GIGAZINEこのほか、ガーマン氏はAppleがワイヤレスイヤホン「AirPods」に心拍数測定機能を搭載するための開発を行っていることを報じています。実際にApple社内には、温度センシングや心拍数モニタリング、多数の生理学的測定を追跡する技術など、さまざまな機能を実験しているチームが存在しており、AirPodsへの心拍数測定機能追加もその一環として行われているそうです。ガーマン氏は心拍数測定機能を搭載したAirPodsについて「次世代のAirPods Proからまず搭載される可能性があります。Appleのテストでは、AirPodsを使った心拍数測定よりも、Apple Watchによる測定の方が正確な結果が示されましたが、その結果はそれほど離れたものではありません」と報告しています。