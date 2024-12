栃木県のソウルドリンク「レモン牛乳」モチーフ！アカベコランド「レモン牛乳まめべこ」

アカベコランドは、栃木県民のソウルドリンクである栃木乳業株式会社のレモン牛乳をモチーフとした手のひらサイズの赤べこを、2024年12月23日(月)よりアカベコランド(会津若松市一箕町)と公式オンラインショップにて発売します。

アカベコランド「レモン牛乳まめべこ」

発売日 : 2024年12月23日(月)

価格 : 350円(税込)

サイズ : 横50mm

販売 : アカベコランド(会津若松市一箕町)、

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

【商品の特徴】

この商品は、栃木県を代表する乳飲料「レモン牛乳」のパッケージをモチーフにした赤べこです。

この商品のサイズは約50mmと手のひらサイズの赤べこでありお飾りにもちょうどよく、とてもかわいらしいデザインです。

