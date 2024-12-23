Âë¡¦º£µÜ¡¢33ºÐ¤Ç¤â¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡¡Í½´ü¤»¤Ì¡ÈÊÑ¿È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖºÇ¹â¤ÎÌþ¤·¡×
º£µÜ¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¥µ¥ó¥¿¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤ÆÅÐ¾ì
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥±¥á¥ó33ºÐ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌåÀä¡£¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µÜ¤Ï19Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£15Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï133»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.262¡Ê462ÂÇ¿ô121°ÂÂÇ¡Ë¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢39ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ïº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤òÈäÏª¡£´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¡Èºé¡É¤Èµ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥ó¥¿¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Èº£µÜ¥µ¥ó¥¿¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ³¡¹È¿±þ¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ß¥µ¥ó¥¿²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÌþ¤·¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë