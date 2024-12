LUNA SEAが2025年3月26日、バンド結成35周年ツアー<35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA>より、2024年10月に大宮ソニックシティで開催した<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 3- “SHINING BRIGHTLY”>と「LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 3- “BRAND NEW CHAOS”」の2公演をBlu-ray作品としてリリースすることが発表となった。

■BOX SET『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “SHINING BRIGHTLY” “BRAND NEW CHAOS”』

2025年3月26日リリース

【初回生産限定盤】AVXD-27821〜2 ¥15,400(tax in)

※Blu-ray Disc 2枚組 BOX SET

▶予約リンク:https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray

▶商品詳細:https://avex.jp/lunasea/live-movie/

■Blu-ray『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “SHINING BRIGHTLY”』

2025年3月26日リリース

AVXD-27823 ¥7,700(tax in)

※Blu-ray Disc 1枚

▶予約リンク:https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray

▶商品詳細:https://avex.jp/lunasea/live-movie/

■Blu-ray『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “BRAND NEW CHAOS”』

2025年3月26日リリース

AVXD-27824 ¥7,700(tax in)

※Blu-ray Disc 1枚

▶予約リンク:https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray

▶商品詳細:https://avex.jp/lunasea/live-movie/

■SLAVE限定 SPECIAL BOX『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “SHINING BRIGHTLY” “BRAND NEW CHAOS”』

2025年3月26日リリース

【SLAVE(ファンクラブ)限定盤】AVX1-27825〜6 ¥24,200(tax in)

※Blu-ray Disc 2枚組 + PHOTOBOOK 2冊

※豪華SPECIAL BOX SET

限定収録:ドキュメント映像 ライヴ写真集 予定

▶予約リンク:https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray

▶商品詳細:https://avex.jp/lunasea/live-movie/

■<LUNA SEA / GLAY The Millennium Eve 2025>

2025年2月22日(土) 東京ドーム

open16:00 / start18:00



■<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-「LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-」>

2025年2月23日(日/祝) 東京ドーム

open15:00 / start17:00



過去ツアーを再現し、公演ごとに各時代を行き来するというコンセプトのもと、LUNA SEA史上最大規模で開催されたツアーが、<35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA>だ。映像作品化リリースが発表された“SHINING BRIGHTLY”と“BRAND NEW CHAOS”はそれぞれ'98年と'00年、バンドの活動休止から終幕までの間に開催されたツアーであり、LUNA SEAがメジャーで不動の地位にたどり着いた時期のツアーでもある。なお、1月22日発売予定のライヴ映像作品が2月26日へ、2月19日発売予定のライヴ映像作品の発売日が3月12日へ発売延期されることも併せて発表された(詳細は特設サイトにて)。2025年2月のバンド結成35周年ツアー<35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA>グランドファイナルとなる東京ドーム公演以降、2週間おきに3連続でライヴ作品がリリースされることとなる。