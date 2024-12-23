LUNA SEA、35周年ツアー＜ERA TO ERA＞より“SHINING BRIGHTLY”と“BRAND NEW CHAOS”などライヴ映像作品3連続リリース
LUNA SEAが2025年3月26日、バンド結成35周年ツアー＜35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA＞より、2024年10月に大宮ソニックシティで開催した＜LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 3- “SHINING BRIGHTLY”＞と「LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 3- “BRAND NEW CHAOS”」の2公演をBlu-ray作品としてリリースすることが発表となった。
過去ツアーを再現し、公演ごとに各時代を行き来するというコンセプトのもと、LUNA SEA史上最大規模で開催されたツアーが、＜35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA＞だ。映像作品化リリースが発表された“SHINING BRIGHTLY”と“BRAND NEW CHAOS”はそれぞれ'98年と'00年、バンドの活動休止から終幕までの間に開催されたツアーであり、LUNA SEAがメジャーで不動の地位にたどり着いた時期のツアーでもある。
なお、1月22日発売予定のライヴ映像作品が2月26日へ、2月19日発売予定のライヴ映像作品の発売日が3月12日へ発売延期されることも併せて発表された(詳細は特設サイトにて)。2025年2月のバンド結成35周年ツアー＜35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA＞グランドファイナルとなる東京ドーム公演以降、2週間おきに3連続でライヴ作品がリリースされることとなる。
■BOX SET『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “SHINING BRIGHTLY” “BRAND NEW CHAOS”』
【初回生産限定盤】AVXD-27821〜2 ￥15,400(tax in)
※Blu-ray Disc 2枚組 BOX SET
▶予約リンク：https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray
▶商品詳細：https://avex.jp/lunasea/live-movie/
■Blu-ray『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “SHINING BRIGHTLY”』
AVXD-27823 ￥7,700(tax in)
※Blu-ray Disc 1枚
▶予約リンク：https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray
▶商品詳細：https://avex.jp/lunasea/live-movie/
■Blu-ray『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “BRAND NEW CHAOS”』
AVXD-27824 ￥7,700(tax in)
※Blu-ray Disc 1枚
▶予約リンク：https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray
▶商品詳細：https://avex.jp/lunasea/live-movie/
■SLAVE限定 SPECIAL BOX『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA “SHINING BRIGHTLY” “BRAND NEW CHAOS”』
【SLAVE(ファンクラブ)限定盤】AVX1-27825〜6 ￥24,200(tax in)
※Blu-ray Disc 2枚組 + PHOTOBOOK 2冊
※豪華SPECIAL BOX SET
限定収録：ドキュメント映像 ライヴ写真集 予定
▶予約リンク：https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray
▶商品詳細：https://avex.jp/lunasea/live-movie/
■＜LUNA SEA / GLAY The Millennium Eve 2025＞
open16:00 / start18:00
■＜LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-「LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-」＞
open15:00 / start17:00
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