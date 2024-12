チームの相乗効果を高めるための具体的な行動が分かる！シンカ 診断サービス『tanθ チームワーク向上診断』

シンカは、診断サービス『tanθ チームワーク向上診断』のリリースを記念して、キャンペーンを実施します。

シンカ 診断サービス『tanθ チームワーク向上診断』

キャンペーン期間は、2025年1月6日(月)〜1月10日(金)の5日間です。

期間中にアカウント本登録(無料)をしていただいた先着3名の方に、Aliveサステナブルラボ飯能の1泊(88,000円相当)をプレゼント。

さらに先着50名には、チームワーク向上診断オリジナルステッカーを進呈します。

○キャンペーン概要

【期間】

2025年1月6日(月)13:00〜1月10日(金)17:00

【応募資格】

上記期間中に、チームワーク向上診断の「アカウント本登録」を完了された方

※仮登録段階では対象外となります。

【キャンペーン特典】

1. 先着3名様 Aliveサステナブルラボ飯能での1泊宿泊(88,000円相当)の利用権を進呈(利用期限:2025年6月30日まで)

※対象者にはメールにてご連絡します。

2. 先着50名様 チームワーク向上診断オリジナルステッカーをプレゼント!

※対象者には郵送にてお届けします。

○『チームワーク向上診断』について

『チームワーク向上診断』は、シンカが新たに提供する診断サービスです。

このサービスは、多様なチームを対象に、チームメンバー一人ひとりの個性や強みを把握し、チームメンバーとの相対的な違いや、チームの相乗効果を高めるための具体的な行動が示されます。

診断結果をもとに、チームで話し合い、改善を行うことでチームパフォーマンスの最大化を目指すものです。

『チームワーク向上診断』は、名前の通りチームワークの向上を目指すためのものですが、マネジメントツールではなく、あくまでメンバー自身が自主的に解決方法を探るための、これまでありそうでなかった診断サービスです。

