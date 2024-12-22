¥»¥¶¥ó¥Ì2025½Õ¿·ºî¡ÃÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë4¿§¥°¥é¥Ç¥Á¡¼¥¯¡õ¤Ý¤Ã¤Æ¤ê»Å¾å¤²¤Î¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Î2025Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¤Î¾ðÊó¤¬ÅþÃå¡ª2·î¾å½Ü¤è¤ê¡¢º®¤¼Êý¼¡Âè¤Ç±ð¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë4¿§¥°¥é¥Ç¥Á¡¼¥¯¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿±ð¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡Ø¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ù¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤ä¥«¥é¡¼Å¸³«¡¢È¯Çä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë2025Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡2025Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ù¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Î2025Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë4¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥¯¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤ê±ð¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ù¤â¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
2025Ç¯2·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤ê±ð¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ù¤â¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
2025Ç¯2·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤È¤Ï¡©
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Ï¡¢¡È¤º¤Ã¤È°Â¿´¡¢¤º¤Ã¤È¥¥ì¥¤¡É¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢ËèÆü»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÉÊ¼Á¤È²Á³Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥³¥¹¥á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥È¡¼¥¿¥ë¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥×¥Á¥×¥é¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊCEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î²½¾Ñ²¼ÃÏ¡Ø¥°¥í¥¦¥¹¥¥ó¥Ù¡¼¥¹¡Ù¡õ¡Ø¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥Ù¡¼¥¹¡Ù¤Ë¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Î¸ÂÄê¿§¤¬È¯ÇäÃæ¡ª
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ú¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÀÄ¤ß¥«¥é¡¼¤Î¿·¿§¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£
¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ë¸ý¥³¥ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ö¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥×¥Á¥×¥é¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊCEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î²½¾Ñ²¼ÃÏ¡Ø¥°¥í¥¦¥¹¥¥ó¥Ù¡¼¥¹¡Ù¡õ¡Ø¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥Ù¡¼¥¹¡Ù¤Ë¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Î¸ÂÄê¿§¤¬È¯ÇäÃæ¡ª
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ú¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÀÄ¤ß¥«¥é¡¼¤Î¿·¿§¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£
¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ë¸ý¥³¥ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù
¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù¤Ï¡¢·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼3¿§¤È¥Ñ¡¼¥ë¥«¥é¡¼1¿§¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥¯¡£
º®¤¼Êý¼¡Âè¤Ç±ð¥Á¡¼¥¯¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥È¥Á¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥¤¥ë¤ò¹âÇÛ¹ç¤·¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¡¢È©¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¡£
¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤ÊÈ¯¿§¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3¼ï¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ê¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö²Ì¼ÂÌý¡¦¥Ð¥ª¥Ð¥Ö¼ï»ÒÌý¡ËÆþ¤ê¤Ç¡¢´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤µ¤â³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
º®¤¼Êý¼¡Âè¤Ç±ð¥Á¡¼¥¯¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥È¥Á¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥¤¥ë¤ò¹âÇÛ¹ç¤·¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¡¢È©¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¡£
¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤ÊÈ¯¿§¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3¼ï¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ê¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö²Ì¼ÂÌý¡¦¥Ð¥ª¥Ð¥Ö¼ï»ÒÌý¡ËÆþ¤ê¤Ç¡¢´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤µ¤â³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù¡¡»È¤¤Êý
¤³¤³¤Ç¡¢¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù¤Î2ÄÌ¤ê¤Î»È¤¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ±ð¥Á¡¼¥¯
±ð»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãæ±û¤«¤é±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËB¤Î¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¥«¥é¡¼¤òº®¤¼¤Æ¼è¤ê¡¢ËË¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
½Å¤ÍÉÕ¤±¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê±ðÈ©»Å¾å¤²¤Ë¡£
¡ü ¥Þ¥Ã¥È¥Á¡¼¥¯
º¸²¼¤«¤é¼Ð¤á¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¸±¦¤Ë¥Ö¥é¥·¤ò¤¹¤Ù¤é¤»¤ÆËË¤ËÅÉ¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
±ð¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Ã±¿§¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü ±ð¥Á¡¼¥¯
±ð»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãæ±û¤«¤é±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËB¤Î¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¥«¥é¡¼¤òº®¤¼¤Æ¼è¤ê¡¢ËË¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
½Å¤ÍÉÕ¤±¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê±ðÈ©»Å¾å¤²¤Ë¡£
¡ü ¥Þ¥Ã¥È¥Á¡¼¥¯
º¸²¼¤«¤é¼Ð¤á¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¸±¦¤Ë¥Ö¥é¥·¤ò¤¹¤Ù¤é¤»¤ÆËË¤ËÅÉ¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
±ð¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Ã±¿§¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ãÁ´2¼ï¡ä
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù¡¡01 ¥³¡¼¥é¥ë¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡¡02 ¥à¡¼¥É¥Ô¥ó¥¯
¥«¥é¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÁ´2¼ïÅ¸³«¡£
¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥¯¤Ç´ÊÃ±¤ËÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥¯¤Ç´ÊÃ±¤ËÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù¡¡¡¡01 ¥³¡¼¥é¥ë¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡¡02 ¥à¡¼¥É¥Ô¥ó¥¯
¡ã¼Ì¿¿º¸¤è¤ê¡ä
¡ü 01 ¥³¡¼¥é¥ë¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼
¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¿¹¬´¶¥³¡¼¥é¥ë¥«¥é¡¼
¡ü 02 ¥à¡¼¥É¥Ô¥ó¥¯
¤Õ¤ï¤Ã¤È´Å¤¤°õ¾Ý¤ÎÆ©ÌÀ´¶¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼
¡ü 01 ¥³¡¼¥é¥ë¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼
¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¿¹¬´¶¥³¡¼¥é¥ë¥«¥é¡¼
¡ü 02 ¥à¡¼¥É¥Ô¥ó¥¯
¤Õ¤ï¤Ã¤È´Å¤¤°õ¾Ý¤ÎÆ©ÌÀ´¶¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Î¥Á¡¼¥¯À½ÉÊ¤òÈæ³Ó¤·¤¿É½¤¬¤³¤Á¤é¡£
¿·ºî¤Î¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù¤Ï¡¢¿§¤â¼Á´¶¤â¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°ì¤Ä¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤Î¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù¤Ï¡¢¿§¤â¼Á´¶¤â¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°ì¤Ä¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯
¼ïÎà¡§Á´2¼ï
²Á³Ê¡§³Æ781±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î¾å½Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯
¼ïÎà¡§Á´2¼ï
²Á³Ê¡§³Æ781±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î¾å½Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ù
¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤ê»Å¾å¤²¡õ¥¹¡¼¥Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¤À¶ÎÃ´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼*1¥ê¥Ã¥×¡£
¡ö1 ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
¡ö1 ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ù
Î©ÂÎÅª¤Ê±ð¤ò±é½Ð¤¹¤ëËì¸ü¥ª¥¤¥ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿°¤ò±é½Ð¡£
¤Þ¤¿¡¢3¼ï¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬*2¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¥á¥ó¥È¥¥·¥×¥í¥Ð¥ó¥¸¥ª¡¼¥ë¡×¤òÇÛ¹ç¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤»ÈÍÑ´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ö2 ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥¸¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¡¿¥ª¥¯¥Á¥ë¥É¥Ç¥¸¥ë¡Ë¡¢¥¦¥é¥Ü¥·¥ä¥Ï¥º¥¨¥¥¹
¤Þ¤¿¡¢3¼ï¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬*2¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¥á¥ó¥È¥¥·¥×¥í¥Ð¥ó¥¸¥ª¡¼¥ë¡×¤òÇÛ¹ç¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤»ÈÍÑ´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ö2 ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥¸¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¡¿¥ª¥¯¥Á¥ë¥É¥Ç¥¸¥ë¡Ë¡¢¥¦¥é¥Ü¥·¥ä¥Ï¥º¥¨¥¥¹
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ù
´¥Áç¤Ë¤è¤ê¥«¥µ¤Ä¤¤¤¿¿°¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤âÆÃÄ§¡£
¥¨¥â¥ê¥ó¥ÈÀ®Ê¬92¡óÇÛ¹ç¤Î¥Ð¡¼¥à¤¬¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿°¤Î½Ä¥¸¥ï¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥â¥ê¥ó¥ÈÀ®Ê¬92¡óÇÛ¹ç¤Î¥Ð¡¼¥à¤¬¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿°¤Î½Ä¥¸¥ï¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÁ´1¿§
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ù
¥ê¥Ã¥×¤Î¿§¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥×²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ð¤òÍ¿¤¨¤ë¥°¥í¥¹¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ù
¿²¤ëÁ°¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤ê½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î¥ê¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à
¼ïÎà¡§Á´1¿§
²Á³Ê¡§638±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î¾å½Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à
¼ïÎà¡§Á´1¿§
²Á³Ê¡§638±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î¾å½Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¿·ºî¥³¥¹¥á¤òÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¯Çä¤Î»þ´ü¤òÆ¨¤¹¤È°ìÀ¸¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¶¥ÁèÎ¨¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤âÄÉ²ÃÈ¯Çä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü´ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö
Àè¹ÔÈÎÇäÊ¬¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬Á´¹ñÈ¯Çä¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤ÇÈ¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤¹¤é³«¤±¤º¤Ë¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
¡¸ø¼°ÄÌÈÎ
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤ª¤Þ¤±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ÉÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ÉÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢É´²ßÅ¹¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)¥µ¥¤¥È
³ÆÉ´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¡Êmeeco¡Ë
É´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥¹¥á°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âÉ´²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ´²ßÅ¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¡Êmeeco¡Ë
É´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥¹¥á°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âÉ´²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ´²ßÅ¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
£Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Õ¥È¤äÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¡¢³Æ¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥»¥¶¥ó¥Ì¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤Ç½Õ¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
CEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡¡2025Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ù¡¡¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤ÏCEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¤Î2025Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¤è¤ê¡¢¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡Ù¤È¡Ø¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯2·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2024Ç¯Åß¡¦2025Ç¯½Õ¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
2025Ç¯2·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2024Ç¯Åß¡¦2025Ç¯½Õ¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤µ»ö¤¬¤³¤Á¤é¢§
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò7Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò7Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline