TIME LABが、クリスマスギフトセットを期間限定販売しました。

TIME LAB「クリスマスギフトセット」

【販売期間】2024年12月25日(水)24:59迄

TIME LABが、クリスマスギフトセットを期間限定販売。

■Lineup

<スタンダードタイプ トラディショナルローズの香り>

たった1本で髪や頭皮にうるおい、香りにも癒されるとご好評いただいている405の代表的なクリームシャンプー。

<ボリュームアップタイプ ピンクフルーティーの香り>

髪のお悩みの中でもボリュームのお悩みを解決へ導くボリュームアップ。

フルーティーな香りで気分の上がる髪へ。

<モイストタイプ ホワイトフローラルの香り>

とにかく髪がパサパサで触るのすら嫌になっている方へ保湿にこだわったモイストタイプ。ユリを中心としたフローラルな香り。

■Christmas Gift

クリームシャンプー405ギフトセット(スタンダードタイプ)

▼クリームシャンプー405ギフトセット

スタンダード480ml(ボトル)×2

ボリュームアップ20ml(パウチ)×2

モイスト20ml(パウチ)×2

頭皮ブラシ特典つき

【クリスマス限定プライス】

11,500円(税込)→5,700円(税込)送料無料

クリームシャンプー405ギフトセット(ボリュームアップタイプ)

▼クリームシャンプー405ギフトセット

ボリュームアップ460ml(ボトル)×2

ボリュームアップ20ml(パウチ)×2

モイスト20ml(パウチ)×2

頭皮ブラシ特典つき

【クリスマス限定プライス】

9,580円(税込)→4,800円(税込)送料無料

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 艶やかな髪と癒やしの香り!TIME LAB「クリスマスギフトセット」 appeared first on Dtimes.