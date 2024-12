MYAKU-MYAKUデザインも！iPASS Corporation「2025大阪・関西万博一卡通カード」

iPASS Corporationは2024年12月19日、2025年日本国際博覧会協会と提携し、「2025大阪・関西万博一卡通カード」を発表しました。

iPASS Corporation「2025大阪・関西万博一卡通カード」

カテゴリ : 交通系ICカード

主な特典 :○KKday関西地域対象商品5%割引

(新規ユーザーはKKday全商品12%割引)

○大阪バスワンダークルーズ乗船時の割引

デザイン :○4種類のデザイン(山野、海洋、光、MYAKU-MYAKU)

○真珠粉工芸と高級感のある光沢仕上げ

販売開始 :2024年12月20日から予約販売開始

関連アプリ:iPASS MONEYアプリ

購入方法 :○2024年12月20日より台湾国内のセブンイレブン、

ファミリーマート、ハイライフ、MOMOにて予約購入可能。

○販売価格は200台湾ドル/枚(数量限定)。

iPASS Corporationは2024年12月19日、2025年日本国際博覧会協会と提携し、「2025大阪・関西万博一卡通カード」を発表。

この交通系ICカードは、2025年に開催される2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)を訪れる主に台湾からの観光客の利便性を向上させるだけでなく、KKdayの特別割引といった多彩な特典を有します。

また、日台間の観光・経済・金融交流のさらなる促進を目指した取り組みでもあります。

「2025大阪・関西万博一卡通カード」は、主に台湾人・台湾からの観光客を対象にした特別仕様のカードで、大阪・関西万博をテーマにしたデザインが施されています。

このカードの交通IC機能は台湾本土のみで使用可能ですが、国境を超えた多彩な特典が付随しており、日本での観光やショッピングをさらに楽しむためのアイテムとなっています。

【主な商品特長】

1. デザインコンセプト

○大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」にインスパイアされた4種類のカードデザインを展開。

■《山野》:緑豊かな自然。

■《海洋》:雄大な波。

■《光》:希望と未来。

■《MYAKU-MYAKU》:いのち輝く未来社会。

○すべてのデザインに真珠粉工芸が施され、高級な光沢感のある仕上がりで、実用性とコレクション性を兼ね備えています。

4種類のカードデザイン

2. KKday特典(〜2025/10/31)

○KKdayの関西地域対象商品(宿泊、交通、美食など)が5%割引(上限額が500台湾ドル)。

○新規KKdayユーザーは全商品8%割引の追加特典。

3. 日本国内PayPay決済特典(2025/3/1〜2025/10/31)

○iPASS MONEYアプリでPayPay決済機能を利用すると、支払い金額の最大30%分がiPassの「緑点(グリーンポイント)」として還元。

(還元上限は200台湾ドル相当)

○PayPay海外決済手数料無料。

4. 観光特典(〜2025/10/13)

○大阪バスワンダークルーズの大人乗船料金より200円割引。

本特典を日本旅行中に利用することで利便性や付加価値を感じていただき、また大阪・関西万博を訪れる人々の思い出をより豊かに彩ることを期待しています。

【iPASS×大阪・関西万博 金融、観光分野における深い協力関係を推進】

大阪・関西万博は2025年4月13日に開幕予定であり、世界的な注目を集めています。

iPASS Corporationは2025年日本国際博覧会協会と協力し、大阪・関西万博の開催地である夢洲をはじめ、関西地域への海外からの訪問意欲を高めるだけでなく、日本と台湾の両企業が金融や観光分野での深い協力関係をさらに推進することを目指したプロジェクトでもあります。

その一環として、米国TBCASoftが提供するHIVEXプラットフォームと提携し、iPASS MONEYアプリで「2025大阪・関西万博一卡通カード」を登録することで、日本国内のPayPay加盟店でiPASS MONEYアプリを利用して決済することが可能になります。

また、その際にiPASS独自のポイントシステム「緑点(グリーンポイント)」の還元特典が付与され、台湾と日本における旅行体験をさらに豊かにするための仕組みを提供します。

【iPASS Corporationについて】

iPASS Corporationは、台湾に本社を構える交通系ICカードの企業で、これまでに4,500万枚のカードを発行。

660万人以上のiPASS MONEYアプリユーザーを抱え、個人向けに便利なキャッシュレス決済サービスを提供しています。

主に公共交通機関の利用を中心に、商業施設やオンラインでの支払いにも対応。

さらに、ポイント制度や海外店舗での利用など、ユーザーにとって便利なさまざまなサービスを展開しています。

