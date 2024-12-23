【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ） が１３日にリリースしたアルバム「合（ＨＯＰ）」が、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で１位に初登場する。ビルボードが２１日（現地時間）、予告記事で伝えた。



「合（ＨＯＰ）」は、ケンドリック・ラマ―の「ＧＮＸ」、テイラー・スウィフトの「Ｔｈｅ Ｔｏｒｔｕｒｅｄ Ｐｏｅｔｓ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ」を抑えトップに立った。



同チャートでの１位獲得は、２０２２年発売の「ＯＤＤＩＮＡＲＹ」をはじめ「ＭＡＸＩＤＥＮＴ」「★★★★★（５―ＳＴＡＲ）」「楽―ＳＴＡＲ（ＲＯＣＫ―ＳＴＡＲ）」「ＡＴＥ」に続き６作連続。



Ｋ―ＰＯＰグループで唯一、同チャートでアルバム６作１位の記録を保持しているＢＴＳ（防弾少年団）と肩を並べた。



著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止