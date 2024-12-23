»Å»ö¤Î¾¡ÉéÉþ¤«¤é¡¢¿ä¤·³è¤Î»²ÀïÉþ¤Ë¤Þ¤Ç¡Ä¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°Õ³°¤Ê¿ÆÏÂÀ
¡¡¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¤¬60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¡Ê¥Ë¥¸¥¬¥¯¡Ë¤È¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Î¥³¥é¥Ü¡£Á°²ó¤Î¡Ø¥Ë¥¸¥¬¥¯¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤ÎÎ¢ÃÏ¤Ë¡È¿ä¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê²ñµÄ¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ä¤·³è¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼õÃí³«»Ï¸å¤Ë¿·µ¬¸ÜµÒÎ¨¤¬Ìó6³ä¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¤â³È»¶¡£º£Ç¯11·î¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¤È¤·¤Æ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡Ù¡Ê¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ë»ÅÍÍ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤ò¼õÃí³«»Ï¤·¡¢¡È»²ÀïÉþ¡É¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¤È¸«»ö¤ÊÅ¬¹ç¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«Æ±¼ÒÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ä¤ÎÎ¢ÃÏ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡¢28Ì¾¤Î¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¡õ¥µ¥¤¥ó¤â
¢£¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î»²ÀïÉþ¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¸¡Æ¤¡×
¡¡¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ë¤È¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¥²¡¼¥à¤ÏenzaÂÐ±þ¥²¡¼¥à¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡Ù¤È¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º Song for Prism¡Ù¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡£¥²¡¼¥àÅ¸³«¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥²¡¼¥à°Ê³°¤Ë¤â¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥°¥Ã¥º¡¢CD¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Å¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¾Íè¤Î¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò¼ç¼´¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°²ó¤Î¡Ø¥Ë¥¸¥¬¥¯¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¹¡¼¥ÄÎ¥¤ì¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë20Âå¡¢30Âå¤Î¿·µ¬¸ÜµÒÁØ¤Ø¤ÎÁÊµá¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¡¼¥Ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò°ì²ó¸Â¤ê¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¤µÒÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢10Âå¡¢20Âå¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡Ø¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉþÁõ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆ±¼Ò¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¡Ø¥Ë¥¸¥¬¥¯¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊÃæ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÉ½À¸ÃÏ¤Ï¹õÌµÃÏ°ì¿§¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸å¤Ë¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹õ¥·¥ã¥É¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¢º°ÌµÃÏ¡¢º°¥·¥ã¥É¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î3¼ïÎà¤òÄÉ²Ã¡£Åö½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¹õÌµÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·×4¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤äÃåÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¹õ¡¢º°¡¢¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Ê¤É9¼ïÎà¤ÎÉ½À¸ÃÏ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼ÒÈÎÂ¥Éô¤Î²ÏËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡Ø¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î¿§¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÂÌÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Áª¤Ù¤ëÀ¸ÃÏ¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤«¸¡Æ¤¤·¡¢¾¦ÉÊÉô¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ÈÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¢£56¼ïÎà¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÈÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡É¤ò¸«¤¤¤À¤¹¡¢Å¹ÊÞ¤¬¡È¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È²½¡É¤¹¤ëÎ®¤ì¤â
¡¡¡Ø¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤Ç¤Ï·×28¿Í¤Î¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢8¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÂ¾¡¢¤µ¤é¤ËºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸ÄÀ¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡È¥µ¥¤¥ó¡É¤Ë¤âÃåÌÜ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÎ¢ÃÏ¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥à¥»¥Ã¥È¡×¡Ê28¼ïÎà¡¦Ê£À½¥µ¥¤¥óÉÕ¡Ë¡¢283¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥í¥´¡Ü³Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊ£À½¥µ¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥«¥¹¥¿¥à¥»¥Ã¥È¡×¡Ê28¼ïÎà¡Ë¤Ç¡¢·×56¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²ó¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¡ÈÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡É¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Î10·î5Æü¡¢6Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶ ¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¡ÖTHE IDOLM@STER SHINY COLORS 6.5th Anniversary LIVE ¡ÈChapter 283¡É¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÆÃÊÌ¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¡¢Å¸¼¨¤È¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä»îÃåÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Öº£²ó¤ÏÎ¢ÃÏ¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÁ´¼ïÎà¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¦ºÎÀ£¤Ë»È¤¦¥²¡¼¥¸Éþ¡Ê¥µ¥ó¥×¥ëÍÑ¤ÎÉþ¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸«ËÜ¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢Ç¯Ëö¤Îµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦³ØÀ¸ÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÈÎÂ¥Éô¤Î²ÏËÜÉôÄ¹¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë8¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÀª¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¤½¤³¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç³È»¶¡£¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¡¢Ì¡²è¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ëÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÆ±¼ÒÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¡¢¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¿Í¤â¡£¡È¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È²½¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ë¤â¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ11·î1Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡ß¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡×¤À¤¬¡¢¡Ö½éÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤Æ°¤¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤Ç¤Î¼ûÍ×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥¹¡¼¥Ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¿ÑÀ¸ÃÒÍµ
THE IDOLM@STERTM& ¡ÊC)Bandai Namco Entertainment Inc.
¢£¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î»²ÀïÉþ¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¸¡Æ¤¡×
¡¡¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ë¤È¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¥²¡¼¥à¤ÏenzaÂÐ±þ¥²¡¼¥à¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡Ù¤È¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º Song for Prism¡Ù¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡£¥²¡¼¥àÅ¸³«¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥²¡¼¥à°Ê³°¤Ë¤â¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥°¥Ã¥º¡¢CD¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Å¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¾Íè¤Î¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò¼ç¼´¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°²ó¤Î¡Ø¥Ë¥¸¥¬¥¯¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¹¡¼¥ÄÎ¥¤ì¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë20Âå¡¢30Âå¤Î¿·µ¬¸ÜµÒÁØ¤Ø¤ÎÁÊµá¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¡¼¥Ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò°ì²ó¸Â¤ê¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¤µÒÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢10Âå¡¢20Âå¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡Ø¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉþÁõ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆ±¼Ò¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¡Ø¥Ë¥¸¥¬¥¯¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊÃæ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÉ½À¸ÃÏ¤Ï¹õÌµÃÏ°ì¿§¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸å¤Ë¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹õ¥·¥ã¥É¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¢º°ÌµÃÏ¡¢º°¥·¥ã¥É¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î3¼ïÎà¤òÄÉ²Ã¡£Åö½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¹õÌµÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·×4¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤äÃåÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¹õ¡¢º°¡¢¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Ê¤É9¼ïÎà¤ÎÉ½À¸ÃÏ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼ÒÈÎÂ¥Éô¤Î²ÏËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡Ø¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î¿§¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÂÌÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Áª¤Ù¤ëÀ¸ÃÏ¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤«¸¡Æ¤¤·¡¢¾¦ÉÊÉô¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ÈÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¢£56¼ïÎà¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÈÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡É¤ò¸«¤¤¤À¤¹¡¢Å¹ÊÞ¤¬¡È¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È²½¡É¤¹¤ëÎ®¤ì¤â
¡¡¡Ø¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤Ç¤Ï·×28¿Í¤Î¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢8¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÂ¾¡¢¤µ¤é¤ËºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸ÄÀ¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡È¥µ¥¤¥ó¡É¤Ë¤âÃåÌÜ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÎ¢ÃÏ¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥à¥»¥Ã¥È¡×¡Ê28¼ïÎà¡¦Ê£À½¥µ¥¤¥óÉÕ¡Ë¡¢283¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥í¥´¡Ü³Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊ£À½¥µ¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥«¥¹¥¿¥à¥»¥Ã¥È¡×¡Ê28¼ïÎà¡Ë¤Ç¡¢·×56¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²ó¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¡ÈÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡É¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Î10·î5Æü¡¢6Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶ ¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¡ÖTHE IDOLM@STER SHINY COLORS 6.5th Anniversary LIVE ¡ÈChapter 283¡É¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÆÃÊÌ¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¡¢Å¸¼¨¤È¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä»îÃåÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Öº£²ó¤ÏÎ¢ÃÏ¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÁ´¼ïÎà¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¦ºÎÀ£¤Ë»È¤¦¥²¡¼¥¸Éþ¡Ê¥µ¥ó¥×¥ëÍÑ¤ÎÉþ¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸«ËÜ¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢Ç¯Ëö¤Îµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦³ØÀ¸ÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÈÎÂ¥Éô¤Î²ÏËÜÉôÄ¹¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë8¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÀª¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¤½¤³¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç³È»¶¡£¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¡¢Ì¡²è¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ëÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÆ±¼ÒÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¡¢¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¿Í¤â¡£¡È¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È²½¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ë¤â¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ11·î1Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡ß¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡×¤À¤¬¡¢¡Ö½éÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤Æ°¤¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤Ç¤Î¼ûÍ×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥¹¡¼¥Ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¿ÑÀ¸ÃÒÍµ
THE IDOLM@STERTM& ¡ÊC)Bandai Namco Entertainment Inc.