２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．４６ドル（＋０．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６４５．１ドル（＋３７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９６６．０セント（＋５６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３３．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４６．２５セント（＋５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７４．５０セント（＋１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．２０（＋１．９９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．４６ドル（＋０．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６４５．１ドル（＋３７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９６６．０セント（＋５６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３３．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４６．２５セント（＋５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７４．５０セント（＋１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．２０（＋１．９９）
出所：MINKABU PRESS