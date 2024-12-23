¶¯ÎÏÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Îº¸ÏÓ¥ë¥µ¥ë¥É¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¡¡23Ç¯¤Ë¤Ï208Ã¥»°¿¶¥Þ¡¼¥¯
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¥Ø¥¹¥¹¡¦¥ë¥µ¥ë¥É¡Ê27¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÊá¼ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¼ã¼êÍË¾³ô2¿Í¤È¤Î¸ò´¹¤È¤Ê¤ë¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ë¥µ¥ë¥É¤Ï26Ç¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Î¥é¡¢¥é¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¼ê¤¬¤½¤í¤¦¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¼ã¼êÍË¾³ô¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ú¥¤¥ó¥¿¡¼Åê¼ê¤â25Ç¯Ãæ¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4Ç¯Áí³Û7200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó112²¯6800Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¥¿¥¤¥ï¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï24Ç¯¤ÏËÉ¸æÎ¨7.10¤ÈÉÔ¿¶¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£25Ç¯¤Ï·ÀÌó3Ç¯ÌÜ¤À¤¬¡¢¥ë¥µ¥ë¥É¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤êÍèµ¨¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ë¥µ¥ë¥É¤âºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶ìÀï¤·¡¢24Ç¯¤Î12»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨5.00¡£¤½¤Î¸å¡¢¹øÄÇ¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¡ÊÇØ¹ü¤Î¹øÉôÊ¬¤ÎÈèÏ«À¤ÎÂ»½ý¡¢¹øÄÇ¤Ë¤«¤«¤ë²á¾ê¤ÊÉé²Ù¤ä·«¤êÊÖ¤·¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯À¸¡Ë¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£º¸Éª¤ÎÄ¥¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¥µ¥ë¥É¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¤Î6¥·¡¼¥º¥ó¤Ç512¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï23Ç¯¤Ç¡¢32»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ178²ó2/3¤òÅê¤²¡¢10¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.58¡¢208Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ97¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤²¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¶¯¤ß¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¥ë¥µ¥ë¥É¤Î²ÃÆþ¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¸ò´¹Í×°÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¡¦¥«¥ÐÍ··â¼ê¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÍË¾³ô¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¡¢¥¨¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ü¥¤¥É³°Ìî¼ê¤ÏÆ±23°Ì¤À¤Ã¤¿¡£