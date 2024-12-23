【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（11月）14:00
予想　N/A　前回　-0.3%（前月比)
予想　1.9%　前回　1.4%（前年比)

【英国】
経常収支（2024年 第3四半期）16:00
予想　N/A　前回　-284.0億ポンド（経常収支)

実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）16:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.0%　前回　1.0%（前年比)

【カナダ】
実質GDP（10月）22:30
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)
予想　N/A　前回　1.6%（前年比)

鉱工業製品価格（11月）22:30
予想　N/A　前回　1.2%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　3.8%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）24日00:00
予想　112.9　前回　111.7（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります