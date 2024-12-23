【シンガポール】

消費者物価指数（CPI）（11月）14:00

予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)

予想 1.9% 前回 1.4%（前年比)



【英国】

経常収支（2024年 第3四半期）16:00

予想 N/A 前回 -284.0億ポンド（経常収支)



実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）16:00

予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)

予想 1.0% 前回 1.0%（前年比)



【カナダ】

実質GDP（10月）22:30

予想 N/A 前回 0.1%（前月比)

予想 N/A 前回 1.6%（前年比)



鉱工業製品価格（11月）22:30

予想 N/A 前回 1.2%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 3.8%（原材料価格指数・前月比)



【米国】

コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）24日00:00

予想 112.9 前回 111.7（コンファレンスボード消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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