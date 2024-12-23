本日の予定【経済指標】
【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（11月）14:00
予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)
予想 1.9% 前回 1.4%（前年比)
【英国】
経常収支（2024年 第3四半期）16:00
予想 N/A 前回 -284.0億ポンド（経常収支)
実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）16:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.0% 前回 1.0%（前年比)
【カナダ】
実質GDP（10月）22:30
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.6%（前年比)
鉱工業製品価格（11月）22:30
予想 N/A 前回 1.2%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 3.8%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）24日00:00
予想 112.9 前回 111.7（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります
消費者物価指数（CPI）（11月）14:00
予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)
予想 1.9% 前回 1.4%（前年比)
【英国】
経常収支（2024年 第3四半期）16:00
予想 N/A 前回 -284.0億ポンド（経常収支)
実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）16:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.0% 前回 1.0%（前年比)
【カナダ】
実質GDP（10月）22:30
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.6%（前年比)
鉱工業製品価格（11月）22:30
予想 N/A 前回 1.2%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 3.8%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）24日00:00
予想 112.9 前回 111.7（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります