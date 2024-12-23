¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¾¾Ê¿·ò¡ßÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬¡È¿Æ»Ò¡É¥È¡¼¥¯¡ª¥ÉÇ÷ÎÏ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â´°À®
¿·Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë¾¾Ê¿·ò¼ç±é¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¡£´ÆÆÄ¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë¡ßµÓËÜ¡¦Âç¿¹Èþ¹á¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Ë¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
ÆÁÀîÈ¬Âå¾·³¡¦µÈ½¡Ìò¤Î¾¾Ê¿·ò¤È¡¢¤½¤ÎÃäÃË¡¦²È½Å¤ò±é¤¸¤¿À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤¬¡¢¿·Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ä»£±ÆÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
È¬Âå¾·³¡¦ÆÁÀîµÈ½¡¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë¤¬ÉÏË³´úËÜ¤Î»°ÃËË·¡¦ÆÁÅÄ¿·Ç·½õ¡¢ÄÌ¾Î¡È¿·¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Þ¤®¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹¾¸Í¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë°¤òÆ¤¤ÄÄË²÷»þÂå·à¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¡£
¾·³¤È¤·¤ÆÀ®½Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤¿µÈ½¡¤¬¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤·Ñ¤®ÌäÂê¡£¼Â¤Ï¡¢ÃäÃË¤Î²È½Å¡ÊÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ë¤ÏÉÂ¤Î¤¿¤á±¦ÏÓ¤È´é¤ËËãáã¤¬¤¢¤ê¡¢¾ëÆâ¤Ë¤ÏÇÑÃä¤òË¾¤àÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¿·Ç·½õ¤È¤·¤ÆÄ®¤Ë½Ð¤¿µÈ½¡¤Ï¡¢ÍÎ·õ¡È¥ì¥¤¥Ô¥¢¡É¤ò²ÚÎï¤ËÁà¤ë¾¦²È¤Î»°ÃËË·¡ÈÆÁÄ¹Ê¡ÂÀÏº¡Ê¤È¤¯¤Ê¤¬¡¦¤È¤ß¤¿¤í¤¦¡Ë¡É¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤ÎÊ¡ÂÀÏº¤³¤½¡¢¤Û¤«¤Ê¤é¤ÌÂ©»Ò¡¦²È½Å¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢µÈ½¡¤Ï¶Ã¤¬¤¯¤·¤Æ¡½¡½!?
¤ä¤¬¤Æ¡¢µÈ½¡¤È²È½Å¤Î´Ö¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¿¼¤¯ÀÚ¤Ê¤¤³Î¼¹¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÇÈÍð¤òÀ¸¤ß¡¢µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤¬¾·³²È¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¾¾Ê¿¤òÉ®Æ¬¤ËÀ¾Èª¡¢¾®ß·À¬±Ù¡¢Æ£´ÖÁÖ»Ò¡¢¾¡Â¼À¯¿®¡¢¾®ÌîÉðÉ§¡¢¹âÅçÎé»Ò¡¢À¸À¥¾¡µ×¡¢¤½¤·¤ÆÈøÄ¥ÈÍ¼ç¡¦ÆÁÀî½¡½Õ¤ò±é¤¸¤ëGACKT¤é¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¾¾Ê¿¡¢À¾Èª¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Ï¡Ö¥¥ì¤¬¤¤¤¤¡ª¡×
Â·¤¤¤Î±©¿¥¸Ó»Ñ¤Ç°Ï¤ß²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾Ê¿¤ÈÀ¾Èª¡£
2¿Í¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¾¾Ê¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¾Èª¤Ï½éÂÐÌÌ¤ÎºÝ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡È¹¥¤¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤è¤¯²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦°§»¢¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾¾Ê¿¤â¡Ö¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ½é¤«¤éÂÇ¤Á²ò¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ê¿¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¾·³¡¦µÈ½¡¡É¤È¡ÈÉÏË³´úËÜ¤Î»°ÃËË·¡¦¿·Ç·½õ¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤Ð2Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢À¾Èª¤â¤Þ¤¿Ëãáã¤òÊú¤¨¤ë¾·³²ÈÃäÃË¡È²È½Å¡É¤È¤Ù¤é¤ó¤á¤¨¸ýÄ´¤Î¡ÈÊ¡ÂÀÏº¡É¤Î±é¤¸Ê¬¤±¤ËÄ©Àï¡£
¤½¤Î¾å¡¢»¦¿Ø½éÄ©Àï¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Íø¤¼ê¤òÉõ°õ¤·¡¢º¸ÏÓ¤À¤±¤ÇÍÎ·õ¤ò¿¶¤ë¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆñÅÙ¤Î¹â¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡£
¤½¤ó¤ÊÆñÌò¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤àÀ¾Èª¤Ë¡¢¾¾Ê¿¤Ï»þÂå·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½êºî¤ä»¦¿Ø¤Ç¤ÎÆ°¤¤òºÙ¤«¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢À¾Èª¤Ï¡Öº¸¼ê¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»¦¿Ø¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º¸¼ê¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µÕ¤Ë²È½Å¤Î¸ÄÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£
¸«»ö¤ä¤ê¿ë¤²¤¿À¾Èª¤ò¡¢¾¾Ê¿¤Ï¡Ö±¢¤ÈÍÛ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Î©¤Á²ó¤ê¤â½ÓÉÒ¤Ç¥¥ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡È¤ª¸ß¤¤¡¢¤³¤ó¤ÊÉã¡¢Â©»Ò¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¾¾Ê¿¤¬¡ÖÀ¾Èª¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎéµ·Àµ¤·¤¯¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÀÄÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡ÈÂ©»Ò¡É¤òÀä»¿¡£
À¾Èª¤â¡Ö¤â¤·¾¾Ê¿¤µ¤ó¤¬Éã¤À¤Ã¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¼«Ëý¤·¤Þ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢»¦¿Ø¤ò³Ð¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡£20°Ê¾å¤â¼ê¡ÊÆ°ºî¡Ë¤¬¤¢¤ëÄ¹¤á¤Î»¦¿Ø¤Ç¡¢2¡Á3²ó¡¢Î®¤ì¤ò¸«¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤éÂ¨¡¢ËÜÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î!?¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½êºî¤âÈþ¤·¤¯¤Æ¡Ä¼«Ëý¤ÎÉã¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤¢¤Õ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
À¾Èª¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ×·Ñ¤®ÌäÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½Âå¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ò¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÉ÷»ÉÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ã¤¤À¤Âå¤¬¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¾åÍÍ¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¿·Ç¯¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎºîÉÊ¡×¤È¤ß¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¾¾Ê¿¤â¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ï¤ß²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¬2024Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡É¤òÈäÏª¡£¾¾Ê¿¤Ï¡È´î¡É¡¢À¾Èª¤Ï¡È½é¡É¤È¤¤¤¦»ú¤ò¿§»æ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¾¾Ê¿¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢À¾Èª¤Ï¡Öñþ»Ñ¤â»¦¿Ø¤â¡¢¤³¤Î¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ËÄ©Àï¤Ç¤¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤Ã¤¿Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£
¿·½Õ¥É¥é¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂÙÁ³¤È¤½¤Ó¤¨¤ëÎîÊö¡¦ÉÙ»Î¤Î»Ñ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢µÈ½¡¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡ÖÍ¾¤Î´é¤ò¸«Ëº¤ì¤¿¤«¡ª¡×¤Ë¤Ï¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾·³¡¦µÈ½¡¤È¤·¤Æµ¢´Ô¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¡È¤ªÌÜ¸«¤¨¡É¤Ç¤¤ë¾¾Ê¿¤ÎËü´¶¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£