¥³¥é¥à¡ÚËÜ½£ÏÑ´ß¤òÈ¿»þ·×¤Ë°ì¼þ¡Û033¡¡¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¥¡¡IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¡¡¡2024Ç¯8·î27Æü
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
¥È¥Ã¥×²èÁü¡¢À¾¹â²¬¤Î±ØÍ½¹ðÉ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ¹ï¤Ï15»þÈ¾¤ò²á¤®¤Æ¾¯¤·À¾Æü¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤ÏÀ¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î¸å¤ÎµÕ¸÷¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
¹â²¬¤ä¤Ö¤Ê¤ß±Ø¤«¤é2.7km¤ÇÀ¾¹â²¬±Ø¡£Ä¾Àþ¤ËÁêÂÐ¼°¥Û¡¼¥à2ÌÌ2Àþ¡¢±ü¤Ë»³¤È¤¤¤¦É÷·Ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£²¼¤ê¥Û¡¼¥à¼êÁ°¤Ë±Ø¼Ë¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
²¼¤ê¥Û¡¼¥à¡Ê³¤Â¦¡Ë¤Î±ØÌ¾É¸¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
¤³¤Î±Ø¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤Ë¿®¹æ¾ì¤È¤·¤Æ³«Àß¤µ¤ì±Ø¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯JRÀ¾ÆüËÜ¤«¤é¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬±Ø¤ÎÍ½¹ðÉ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤Î2Î¾ÊÔÀ®¤È½é¤á¤Æ¤¹¤ì°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
¤³¤Î¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï¶âÂô¹Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÙ»³¸©Æâ¤Î±Ø¤ÏÀÐÆ°¡Ê¤¤¤¹¤ë¤®¡Ë±Ø¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¶æÍø²ÀÍå±Ø¤«¤éÀÐÀî¸©Æâ¤Î±Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬±Ø¤Ç¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¥³¥È¤ËÊ¡²¬¸©¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤È¤¤¤¦±Ø¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤ËÊ¡²¬±Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
²ÆÁð¤ÎÌÐ¤Ã¤¿Åç¼°¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£²¼¤ê¡Ê³¤Â¦¡ËÂ¦¤ËÃ±¼°¥Û¡¼¥à¤ÈÎ©ÇÉ¤Ê±Ø¼Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥àÉôÊ¬¤Ë²ÆÁð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
±ØÌ¾É¸¡£±ü¤¬³¤Â¦¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
ÌÀ¼£»þÂå¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬Ä®¤Î±Ø¤Ê¤Î¤ÇÊ¡²¬¤Ç¤¹¡£
²¼¤êÃ±¼°¥Û¡¼¥àÂ¦¡¢»Ô¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¤¢¤ëÂç¤¤Ê±Ø¼Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
¤¤¤è¤¤¤èÉÙ»³¸©ºÇ¸å¤Î±Ø¡¢ÆñÆÉ±ØÌ¾ÀÐÆ°¡Ê¤¤¤¹¤ë¤®¡Ë¤ÎÍ½¹ðÉ¼¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
Âç¤¤Ê¶¶¾å±Ø¼Ë¡ÊÆîËÌ¼«Í³ÄÌÏ©¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
¤³¤ÎÄ¶Î©ÇÉ¤Ê¶¶¾å±Ø¼Ë¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«ÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î®ÀÐ¤Ëµì±Ø¼Ë¤Îµ²±¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î±Ø¤Ë¹ß¤ê¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
Åç¼°¥Û¡¼¥à¤Î±¦Â¦¤ËÆþÀþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤â²ÆÁð¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
¤â¤Á¤í¤ó»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ë²ÆÁð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
³¤¡ÊËÌ¡ËÂ¦¤Î±ØÌ¾É¸¡£±ü¤Ë±ØÁ°ÃóÎØ¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
»³¡ÊÆî¡ËÂ¦¤Î±ØÌ¾É¸¡£2¿§¤Î±ØÌ¾É¸¤â¤³¤Î±Ø¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
ÀÐÆ°±Ø¤âÌÀ¼£»þÂå¤Ë³«¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶æÍø²ÀÍå±Ø¤ÎÍ½¹ðÉ¼¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
²ÆÁð¤ÎÌÐ¤ëÅç¼°¥Û¡¼¥à¡¢ÀÐÆ°±Ø¤«¤é6.8km¤Ç¸©¶¤ò±Û¤¨¤ÆÀÐÀî¸©¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¶æÍø²ÀÍå±Ø¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤Ï¡¢ÉÙ»³Ê¿Ìî¤òÁö¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤ÏÇ½ÅÐÈ¾Åçº¬ËÜ¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤òÈ´¤±¤Æ¶âÂô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
²ÆÁð¤Î¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
±ØÌ¾É¸¤¬IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤Î»ÅÍÍ¤ËÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ
ºÇ½é¤Ë¤³¤Î±Ø¤Ë¡ÊÀÄ½Õ18¤¤Ã¤×¤ÎÅ´Æ»Î¹¤Ç¡ËÄä¼Ö¤·¤¿»þ¤Ë¶æÍø²ÀÍå¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê±ØÌ¾¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶æÍø²ÀÍåÉÔÆ°»û¤È¤¤¤¦¹âÌî»³¿¿¸À½¡¤ÎÊÌ³ÊËÜ»³¤¬ÉÙ»³Ž¥ÀÐÀî¸©¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÃÏÌ¾¤¬¶æÍø²ÀÍå¤Ç¤¹¡£¸©¶¤ÎÅ×ÇÈ»³¤Ë¶æÍø²ÀÍåÆ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ÎËÌÂ¦¤ËËÌÎ¦ËÜÀþ¤Î¶æÍø²ÀÍå¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê2,467£í¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¤³¤Î±Ø¤«¤éÂçÀ»»û±Ø¤Þ¤Ç¤¬IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¡ÊÀÐÀî¸©Æâ¡Ë¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸Ž¥¼Ì¿¿¡Ë¡¡½»ÅÄ»êÏ¯
¢¨¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¡¢IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤Îµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²áµî¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼½»ÅÄ¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÎ¹¤ò¤·¤¿»þ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ØJRÏ©ÀþÂçÁ´¡¡ËÌÎ¦Ž¥¿®±ÛËÜÀþ¡Ù¡ÊÅ·Ì´¿Í/2023¡Ë¡Ø¹ñÅ´¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¼Ò/2011¡Ë¡ØÄäÎ±¾ìÊÑÁ«Âç»öÅµ¡Ù¡ÊJTB/1998¡Ë¡ØJRÁ´±ØŽ¥Á´¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡Ù¡Ê½µ´ÖÄ«ÆüÉ´²Ê/60´¬¡ËÂ¾¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£