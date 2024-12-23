¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤ÇÆÃ°Û¤Ê»¦¿Ø¤ËÄ©Àï¡Ö¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¾¾Ê¿·ò¤ÏÀä»¿¡Ö¥¥ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¡Ê2025Ç¯1·î4Æü¡¡¸å9¡§00¡Ë¤è¤ê¡¢ÀîÈ¬Âå¾·³¡¦µÈ½¡Ìò¤Î¾¾Ê¿·ò¤È¡¢¤½¤ÎÃäÃË¡¦²È½Å¤ò±é¤¸¤¿À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤¬¡¢¿·Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÃ°Û¤Ê»¦¿Ø¤ËÄ©Àï¤·¤¿À¾Èª¤¬»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¶ìÏ«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç¿Æ»Ò¤Ê¾¾Ê¿·ò¡õÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ä¿ÆÌ©¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡1978Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ï¡¢¡ÈÌ¾·¯¡É¤ÈÍÀ¤ì¹â¤¤È¬Âå¾·³¡¦µÈ½¡¡Ê¾¾Ê¿¡Ë¤¬¡¢ÉÏË³´úËÜ¤Î»°ÃËË·¡¦ÆÁÅÄ¿·Ç·½õ¡¢ÄÌ¾Î¡È¿·¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Þ¤®¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹¾¸Í¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°¤òÆ¤¤ÄÄË²÷»þÂå·à¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ê¿¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¾·³¡¦µÈ½¡¡É¤È¡ÈÉÏË³´úËÜ¤Î»°ÃËË·¡¦¿·Ç·½õ¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤Ð2Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢À¾Èª¤â¤Þ¤¿Ëãáã¤òÊú¤¨¤ë¾·³²ÈÃäÃË¡È²È½Å¡É¤È¤Ù¤é¤ó¤á¤¨¸ýÄ´¤Î¡ÈÊ¡ÂÀÏº¡É¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¡£¤½¤Î¾å¡¢»¦¿Ø½éÄ©Àï¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Íø¤¼ê¤òÉõ°õ¤·¡¢º¸ÏÓ¤À¤±¤ÇÍÎ·õ¤ò¿¶¤ë¤¦ÆñÌò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡À¾Èª¤Ï¡Ö²È½Å¤Ï´é¤ä±¦¼ê¤ËËãáã¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌòÊÁ¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ëº¸¼ê¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»¦¿Ø¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ç¤â¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º¸¼ê¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µÕ¤Ë²È½Å¤Î¸ÄÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ù¤é¤ó¤á¤¨¸ýÄ´¤Ï»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤¯¡¢´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¾Èª¤Î¡È»þÂå·àÇÐÍ¥¡É¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ï¾¾Ê¿¤â¡Ö±¢¤ÈÍÛ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¤Á²ó¤ê¤â½ÓÉÒ¤Ç¥¥ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¾¾Ê¿¤ÏÀ¾Èª¤Ë»þÂå·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½êºî¤ä»¦¿Ø¤Ç¤ÎÆ°¤¤òºÙ¤«¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼ç¤Ë¡¢¡È·¿¡É¤ä¡È½êºî¡É¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Ï¸½Âå·à¤ß¤¿¤¤¤ËÂ¤ò³«¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±¦¤Ç¿¶¤Ã¤¿¤é±¦Â¤¬½Ð¤Æ¡¢º¸¤Ë²¼¤í¤·¤¿¤éº¸Â¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤È¤Ï¼êÂ¤ÎÆ°¤¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¾Èª¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö²È½Å¤¬»ý¤ÄÍÎ·õ¤Ç¤Ï¡È¤ß¤Í¤¦¤Á¡Ê¡á¿Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Î¡ÈÊö¡É¤ÇÁê¼ê¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç»¦¤µ¤º¤ËÅÝ¤¹¼êÃÊ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¨¤ò²¥¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È²¥¤Ã¤¿´¶¡É¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬½Ð¤ë³ÑÅÙ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç¿Æ»Ò¤Ê¾¾Ê¿·ò¡õÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ä¿ÆÌ©¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡1978Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ï¡¢¡ÈÌ¾·¯¡É¤ÈÍÀ¤ì¹â¤¤È¬Âå¾·³¡¦µÈ½¡¡Ê¾¾Ê¿¡Ë¤¬¡¢ÉÏË³´úËÜ¤Î»°ÃËË·¡¦ÆÁÅÄ¿·Ç·½õ¡¢ÄÌ¾Î¡È¿·¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Þ¤®¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹¾¸Í¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°¤òÆ¤¤ÄÄË²÷»þÂå·à¡£
¡¡À¾Èª¤Ï¡Ö²È½Å¤Ï´é¤ä±¦¼ê¤ËËãáã¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌòÊÁ¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ëº¸¼ê¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»¦¿Ø¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ç¤â¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º¸¼ê¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µÕ¤Ë²È½Å¤Î¸ÄÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ù¤é¤ó¤á¤¨¸ýÄ´¤Ï»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤¯¡¢´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¾Èª¤Î¡È»þÂå·àÇÐÍ¥¡É¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ï¾¾Ê¿¤â¡Ö±¢¤ÈÍÛ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¤Á²ó¤ê¤â½ÓÉÒ¤Ç¥¥ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¾¾Ê¿¤ÏÀ¾Èª¤Ë»þÂå·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½êºî¤ä»¦¿Ø¤Ç¤ÎÆ°¤¤òºÙ¤«¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼ç¤Ë¡¢¡È·¿¡É¤ä¡È½êºî¡É¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Ï¸½Âå·à¤ß¤¿¤¤¤ËÂ¤ò³«¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±¦¤Ç¿¶¤Ã¤¿¤é±¦Â¤¬½Ð¤Æ¡¢º¸¤Ë²¼¤í¤·¤¿¤éº¸Â¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤È¤Ï¼êÂ¤ÎÆ°¤¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¾Èª¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö²È½Å¤¬»ý¤ÄÍÎ·õ¤Ç¤Ï¡È¤ß¤Í¤¦¤Á¡Ê¡á¿Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Î¡ÈÊö¡É¤ÇÁê¼ê¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç»¦¤µ¤º¤ËÅÝ¤¹¼êÃÊ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¨¤ò²¥¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È²¥¤Ã¤¿´¶¡É¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬½Ð¤ë³ÑÅÙ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£