玉正鳳が新入幕…外国出身１位のスロー昇進 伯桜鵬が８場所ぶり幕内復帰 佐田の海20場所ぶり十両 大相撲初場所番付発表
日本相撲協会は２３日、大相撲初場所（来年１月１２日初日、両国国技館）の新番付を発表した。
モンゴル出身の玉正鳳（片男波）が新入幕。３１歳９カ月１７日での新入幕は戦後８位の高齢昇進。初土俵から所要７９場所は、外国出身では阿夢露の７４場所を抜く同１位のスロー昇進となった。
再入幕は金峰山（木瀬）、伯桜鵬（伊勢ケ浜）、北の若（八角）、輝（高田川）の４人で、伯桜鵬は２３年秋場所以来８場所ぶりの幕内復帰となる。
九州場所を西前頭１２枚目で４勝１１敗と負け越した佐田の海（境川）は東十両筆頭に番付を下げ、２１年秋場所以来２０場所ぶりの十両となった。
〈大相撲初場所 幕内番付〉
【横綱】照ノ富士
【大関】琴桜、豊昇龍、大の里
【関脇】若元春、大栄翔
【小結】阿炎、若隆景
【前頭１】隆の勝、霧島
【前頭２】翔猿、熱海富士
【前頭３】豪ノ山、王鵬
【前頭４】正代、宇良
【前頭５】平戸海、千代翔馬
【前頭６】高安、一山本
【前頭７】遠藤、御嶽海
【前頭８】狼雅、宝富士
【前頭９】美ノ海、欧勝馬
【前頭１０】玉鷲、明生
【前頭１１】翠富士、尊富士
【前頭１２】錦木、阿武剋
【前頭１３】湘南乃海、琴勝峰
【前頭１４】北勝富士、金峰山
【前頭１５】伯桜鵬、北の若
【前頭１６】玉正鳳、輝
【前頭１７】錦富士、時疾風