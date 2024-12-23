日本相撲協会は２３日、大相撲初場所（来年１月１２日初日、両国国技館）の新番付を発表した。

モンゴル出身の玉正鳳（片男波）が新入幕。３１歳９カ月１７日での新入幕は戦後８位の高齢昇進。初土俵から所要７９場所は、外国出身では阿夢露の７４場所を抜く同１位のスロー昇進となった。

再入幕は金峰山（木瀬）、伯桜鵬（伊勢ケ浜）、北の若（八角）、輝（高田川）の４人で、伯桜鵬は２３年秋場所以来８場所ぶりの幕内復帰となる。

九州場所を西前頭１２枚目で４勝１１敗と負け越した佐田の海（境川）は東十両筆頭に番付を下げ、２１年秋場所以来２０場所ぶりの十両となった。

〈大相撲初場所 幕内番付〉

【横綱】照ノ富士

【大関】琴桜、豊昇龍、大の里

【関脇】若元春、大栄翔

【小結】阿炎、若隆景

【前頭１】隆の勝、霧島

【前頭２】翔猿、熱海富士

【前頭３】豪ノ山、王鵬

【前頭４】正代、宇良

【前頭５】平戸海、千代翔馬

【前頭６】高安、一山本

【前頭７】遠藤、御嶽海

【前頭８】狼雅、宝富士

【前頭９】美ノ海、欧勝馬

【前頭１０】玉鷲、明生

【前頭１１】翠富士、尊富士

【前頭１２】錦木、阿武剋

【前頭１３】湘南乃海、琴勝峰

【前頭１４】北勝富士、金峰山

【前頭１５】伯桜鵬、北の若

【前頭１６】玉正鳳、輝

【前頭１７】錦富士、時疾風