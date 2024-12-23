¤É¤³¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÈô¤Ð¤»¤ë¤Î¤«¡©¥Ò¥¶¡©¹ø¡©µÜËÜ¾¡¾»¤¬²òÀâ¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï±¦¥Ò¥¶ÇÉ¡©±¦ÂÉÕ¤±º¬ÇÉ¡©
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Èô¤Ð¤»¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Îºî¤êÊý¤ò¡¢¥Ä¥¢ー12¾¡¤ÎÈô¤Ð¤·²°¡¦µÜËÜ¾¡¾»¤¬ÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¤É¤³¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥ïー¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Î¤«
¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍýÏÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤éÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¤È¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤È¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¤È¡¢Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤É¤³¤í¤«¡¢Èô¤Ð¤º¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤«¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¡£±¦¥Ò¥¶¤ò»ß¤á¤¿¤Û¤¦¤¬Ç±Å¾¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ñ¥ïー¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢±¦ÂÉÕ¤±º¬¤ò²ó¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÂÎ¤Î²óÅ¾¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ïー¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Û¤¦¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚTYPE£±¡Û¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç±¦¥Ò¥¶¤ò»ß¤á¤ë
¹ø¤ò²ó¤¹¤è¤ê±¦¥Ò¥¶¤ò»ß¤á¤¿¤Û¤¦¤¬ÂÎ½Å¤¬±¦¤Ë¾è¤ê¡¢¿¼¤¤Ç±Å¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥ïー¤¬Î¯¤Þ¤ë
±¦¥Ò¥¶¤Î³ÑÅÙ¤òÊÝ¤Ä¡¢±¦ÂÆâÂ¦¤ÇÂÎ½Å¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¿Í¤â¤³¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×
¡ÚTYPE2¡Û¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç±¦ÂÉÕ¤±º¬¤ò²ó¤¹
±¦¥Ò¥¶¤ò»ß¤á¤ë¤è¤ê±¦ÂÉÕ¤±º¬¤ò²ó¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÂÎ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë²óÅ¾¤·¥Ñ¥ïー¤¬Î¯¤Þ¤ë¡£µÜËÜ¾¡¾»¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×
±¦¹ø¤ä±¦¸Ô´ØÀá¡¢±¦¤Î¤ª¿¬¤È¤¤¤Ã¤¿Éô°Ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤³¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡áµÜËÜ¾¡¾»
¡ü¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤«¤Ä¤Þ¤µ¡¿1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£174㎝¡¢76㎏¡£12¾¡¤Î¤¦¤Á5¤Ä¤¬¡ÖÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤ÇÂçÉñÂæ¤Ë¶¯¤¤¡£ÆÀ°Õ¥¯¥é¥Ö¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¡£¥Ïー¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë½êÂ°¡£
¹½À®¡á¾®»³½ÓÀµ
¼Ì¿¿¡áÃæÌîµÁ¾»
¶¨ÎÏ¡áÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¸æÅÂ¾ì¥³ー¥¹¡¢¥Áー¥à¥»¥ê¥¶¥ï¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ßー