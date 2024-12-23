µåÆ»¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö10Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜV¡¡Âè16²ó¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇÕÁèÃ¥Ãæ³Ø1Ç¯À¸Âç²ñ¡¡½àÍ¥¾¡¤Ï°ËÅÔ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°¶å½£¹Å¼°¾¯Ç¯Ìîµå¶¨²ñ¶å½£ËÌÉôÃÏ¶èÏ¢ÌÁ¼çºÅ¤Î¡ÖÂè16²ó¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇÕÁèÃ¥Ãæ³Ø1Ç¯À¸Âç²ñ2024¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤¬11·î3¡¢4Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è¤Îº£ÄÅ±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÇµåÆ»¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤¬±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢5¡½4¤Ç°ËÅÔ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢10Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¥«¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¶å½£ËÌÉôÃÏ¶èÏ¢ÌÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ê¡¼¥°¤«¤é16¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤Ç¶¥¤Ã¤¿¡£3°Ì¤ÏÊ¡²¬¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Èº´²ì¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ê¥¤¥ó¤Ç¡¢¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤òÆ±Ï¢ÌÁ¤¬ÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡¡¢¦½à·è¾¡
°ËÅÔ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö
110500¡Ã7
200200¡Ã4
º´²ì¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ê¥¤¥ó
¡Ê6²ó»þ´ÖÀÚ¤ì¡Ë
¡Ê°Ë¡ËÈøºê¡¢ÇÈÂ¿¡¢¾å¸¶¡½ÀÖÀ±
¡Êº´¡Ë¿¹æÆ¡¢°ËÆ£¡¢¿¹Ì«¡¢¹¾¸ý¡½Ê¡Åç
¢¦ÆóÎÝÂÇ¡¡²ÃÍè¡¢ÊÆÆ£¡Ê°Ë¡ËÉðÉÚ¡Êº´¡Ë
Ê¡²¬¥¢¥¹¥È¥í¥º
0000400¡Ã4
010221¡ß¡Ã6
µåÆ»¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö
¡ÊÊ¡¡ËÂçÄÅ¡¢ÅÚ°æ¡½茺¸ý
¡Êµå¡Ë¸¶ÅÄ¡¢ÂçÉð¡¢½©µÈ¡½ÂçÉð¡¢¾¾Èø¡¢ÂçÉð
¢¦ËÜÎÝÂÇ¡¡茺¸ý¡ÊÊ¡¡Ë
¢¦»°ÎÝÂÇ¡¡¾¾±Ê¡¢»³ÅÄ¡ÊÊ¡¡Ë±ÊÅÄ¡Êµå¡Ë
¢¦ÆóÎÝÂÇ¡¡±ÊÅÄ¡Êµå¡Ë
¡¡¢¦·è¾¡
°ËÅÔ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö
03000010¡Ã4
00040001¡ß¡Ã5
µåÆ»¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö
¡Ê±äÄ¹8²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ë
¡Ê°Ë¡Ë¾å¸¶¡¢Èõ¸ý¡½ÀÖÀ±
¡Êµå¡Ë¾¾Èø¡¢ÂçÉð¡¢½©µÈ¡¢ÂçÉð¡½ÂçÉð¡¢¾¾Èø¡¢ÂçÉð¡¢¾¾Èø
¢¦»°ÎÝÂÇ¡¡ÇÈÂ¿¡Ê°Ë¡ËÂçÉð¡Êµå¡Ë
¢¦ÆóÎÝÂÇ¡¡Èõ¸ý¡Ê°Ë¡Ë±ÊÅÄ¡¢ÁýÅÄ¡Êµå¡Ë
±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¥¹¥¯¥¤¥º
¡¡1Ç¯À¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£4¡½4¤Î±äÄ¹8²ó¡¢1»àËþÎÝ¡£µåÆ»¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥ÖÀèÆ¬7ÈÖ¤ÎÃæÂ¼Î°Úö¡ÊÖ¢¿åÃæ¡Ë¤Ë¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤È¡×¡£2µåÌÜ¤ò°ìÎÝÂ¦¤ËÅ¾¤¬¤¹¤È¡¢¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Î»°Áö¾¾ÈøàáÌç¡ÊÆ±¡Ë¤¬µ¤Ç÷¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀ¸´Ô¡£·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¾Ð¤ß¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡7²ó2»à¤Ë°ìÅÙ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤Ò¤È¤ê¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤¤¡£1»àËþÎÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë±äÄ¹8²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¥Ê¥¤¥ó¤Ï¹ç¸ÀÍÕ¤Î¡ÖºÇ¸å¤Ï¾¡¤Ã¤Æ³Ú¤·¤â¤¦¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÀäÂÐ¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤ò¶»¤Ë¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£7²ó¤ËÆ±ÅÀÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿½©µÈÎ®´õ¡Ê´ÅÌÚÃæ¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÁê¼ê6ÈÖ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á±øÌ¾ÊÖ¾å¡£½©µÈ¤«¤éÂçÉðÍÕ·î¡ÊÌë¿ÜÃæ¡Ë¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¡¢ÂåÂÇ¤òÍ·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¡¢Î®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÅÐÏ¿¤·¤¿9¿Í¤¬¡¢¡Ö°ì¿Í¤â·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¤í¤¦¡×¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤ÏÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4²ó¤ËµÕÅ¾¡£ÀèÆ¬¤Î2ÈÖÂçÉð¤¬º¸±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£½©µÈ¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÈÂ³¤¡¢¾¾Èø¤Îµ¾ÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤ò¹¤²¤Æ¡¢Ï¢Â³ÆóÎÝÂÇ¡¢»Íµå¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô10¿Í¤Ç4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿½©µÈ¤Ï±äÄ¹¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÂçÉð¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤êÈ´¤¡¢ÃúÇ«¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤¿¡£