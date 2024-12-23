¡Úºå¿À¡Û¥É¥é£²±¦ÏÓ¡¦º£Ä«´ÝÍµ´î¤ËÉº¤¦Âç´ï¤ÎÊÒÎÚ¡¡Æ±µéÀ¸¤ÏÄ¶¿Í£Ï£Â¡¦»å°æ²ÅÃË»á¤È¤Îà¶¦ÄÌÅÀá»ØÅ¦
¡¡¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¤ÏÄ¶¿Í»÷¡ª¡©¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦º£Ä«´ÝÍµ´îÅê¼ê¡Ê£±£¸¡áÊóÆÁ³Ø±à¡Ë¤¬Âç·¿¿·¿Í¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¡¦Ê¼¸Ë½Ð¿È¤Ç¹â¹»£²Ç¯½Õ¤È£³Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£º£Ç¯£¹·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè£±£³²ó¡¡£Õ¡½£±£¸¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¤Ï¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡¡»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤Ç¤ÎÌ´¤ò¤Ç¤Ã¤«¤¯¡Ö£²£°£°¾¡Åê¼ê¡×¤È·Ç¤²¡¢º£·î£¹Æü¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤ÏÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿µåÃÄ£Ï£Â¡¦¹¾²ÆË»á¤âÃåÍÑ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£¸¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê±¦ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¡ÖÄ¶¿Í¡×¤³¤Èºå¿À¡¦»å°æ²ÅÃË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ê£´£³¡Ë¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÅ·Á³¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£µå¼ï¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤âà¥·¥å¥Ã¤ÆÅê¤²¤ëá¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡£¥Û¥ó¥È¤Ë»å°æÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥Ê¥¤¥ó¤â¡ÖÌîµå¤Îµ»½Ñ¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤¬Åú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤¢¤Þ¤êÌîµå¤Î¤³¤È¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»å°æ»á¤Ï£±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¹£¹¥¥í¤ÈÂçÊÁ¤Ç¡¢£¶Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÂÇÎ¨£³³ä¡×¤È¡Ö£²£°ÅðÎÝ¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤òÃ£À®¡£È´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢£±£¹Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Çµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î½Å¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï·Ú¤¤ÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¿¿´é¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö±§Ãè¿Í¡×¤Î°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤ÎÅ·Á³¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ä«´Ý¤â£±£¸£·¥»¥ó¥Á¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤éºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤ÎÄ¾µå¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ö¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±µéÀ¸¤ËÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦àÄÁ²óÅúá¤«¤é¤ÏÆ±·ÏÅý¤ÎÍ½´¶¤âÉº¤¦¡£
¡¡Ä¶¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä±¦ÏÓ¡£¾Íè¤ÏÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç¤â¸×ÅÞ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£