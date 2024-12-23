¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¡¦¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¡Sareee¤Î½÷»Ò¥×¥íÂç¾Þ¼õ¾Þ¤ËÊ³µ¯¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ÏÃ¯¤Ë¤âÅÏ¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¡¦¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±²¦ºÂËÉ±Ò¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤È¤Î£Ö£³Àï¡Ê£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÍî¤È¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É²¦ºÂ¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥Ã¥É¤È¤Ï¡¢º£²ó¤¬£¸ÅÙÌÜ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡££²£´Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎÁ°¾¥Àï¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö¥¥Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¥¥Ã¥É¡Ë¤ÈÁ°¾¥Àï¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÀï¤¤¤ÎÉý¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤è¤êÇ³¤¨¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤ÎÁ°¾¥Àï¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬Áý¤¨¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£´¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¿ÆÍ§¤Î³èÌö¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡Ö£µÇ¯Á°¤Ë¤â¼è¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ°ì½ï¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ê¤Î¤Çº£Ç¯¤è¤¦¤ä¤¯¼õ¾Þ¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤â½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥àÀª¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢ÃÄÂÎºÇ¹âÊö¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤ÎÂ×´§Îò¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Î»ë³¦¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢º£¤Ï°ã¤¦¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï£µ¡ú£Ó£Ô£Á£ÒÍ¥¾¡¤·¤ÆÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¡Ë¤ò´¬¤¤¤Æ£±Ç¯ËÉ±Ò¤·¤¿¤é½÷»Ò¥×¥íÂç¾Þ¼è¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ë¤Ï±ï±ó¤¤¾Þ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤³¤ÎÇò¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¼«Ê¬¤Î¿§¤ËÀ÷¤á¤Ê¤¬¤é¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï²¦¼Ô¤Ç¤Î±ÛÇ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡ÖÍèÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÏÃ¯¤Ë¤âÅÏ¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Çò¤â»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÀÖ¤È¤«Â¾¤Î¥Ù¥ë¥È¤â´¬¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥¥Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÉé¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡¢É¬¤ºËÉ±Ò¤·¤Þ¤¹¡×¡£ÍÅÀº¤ÎËÉ±Ò¥í¡¼¥É¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£