◇２３日（月）



▲国会、憲法裁裁判官の人事聴聞委員会特別委員会（１０：００）



▲国会運営委員会の全体会議（１０：００）



▲最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表、米国のゴールドバーグ駐韓大使と面会（１６：００）



◇２４日（火）



▲閣議（１０：００）



▲国会、憲法裁裁判官の人事聴聞委員会特別委員会（１０：００）



▲国会法制司法委員会の全体会議（１０：００）



◇２５日（水）



▲クリスマスで祝日



◇２６日（木）



▲政府、国家観光戦略会議（１０：３０）



◇２７日（金）



▲低出産高齢社会委員会、人口非常対策会議（１０：００）



▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾審判、１回目の弁論準備手続き（１４：００、憲法裁判所）



◇２８日（土）



▲特になし



◇２９日（日）



▲特になし

著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止