◇２３日（月）

▲国会、憲法裁裁判官の人事聴聞委員会特別委員会（１０：００）

▲国会運営委員会の全体会議（１０：００）

▲最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表、米国のゴールドバーグ駐韓大使と面会（１６：００）

◇２４日（火）

▲閣議（１０：００）

▲国会、憲法裁裁判官の人事聴聞委員会特別委員会（１０：００）

▲国会法制司法委員会の全体会議（１０：００）

◇２５日（水）

▲クリスマスで祝日

◇２６日（木）

▲政府、国家観光戦略会議（１０：３０）

◇２７日（金）

▲低出産高齢社会委員会、人口非常対策会議（１０：００）

▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾審判、１回目の弁論準備手続き（１４：００、憲法裁判所）

◇２８日（土）

▲特になし

◇２９日（日）

▲特になし
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