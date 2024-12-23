韓国の主な週間日程（２３〜２９日）
◇２３日（月）
▲国会、憲法裁裁判官の人事聴聞委員会特別委員会（１０：００）
▲国会運営委員会の全体会議（１０：００）
▲最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表、米国のゴールドバーグ駐韓大使と面会（１６：００）
◇２４日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会、憲法裁裁判官の人事聴聞委員会特別委員会（１０：００）
▲国会法制司法委員会の全体会議（１０：００）
◇２５日（水）
▲クリスマスで祝日
◇２６日（木）
▲政府、国家観光戦略会議（１０：３０）
◇２７日（金）
▲低出産高齢社会委員会、人口非常対策会議（１０：００）
▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾審判、１回目の弁論準備手続き（１４：００、憲法裁判所）
◇２８日（土）
▲特になし
◇２９日（日）
▲特になし
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲国会、憲法裁裁判官の人事聴聞委員会特別委員会（１０：００）
▲国会運営委員会の全体会議（１０：００）
▲最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表、米国のゴールドバーグ駐韓大使と面会（１６：００）
◇２４日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会、憲法裁裁判官の人事聴聞委員会特別委員会（１０：００）
▲国会法制司法委員会の全体会議（１０：００）
◇２５日（水）
▲クリスマスで祝日
◇２６日（木）
▲政府、国家観光戦略会議（１０：３０）
◇２７日（金）
▲低出産高齢社会委員会、人口非常対策会議（１０：００）
▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾審判、１回目の弁論準備手続き（１４：００、憲法裁判所）
◇２８日（土）
▲特になし
◇２９日（日）
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