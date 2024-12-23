µð¿Í¤ÎµµÅÄ·¼ÂÀ¤¬·ëº§¡¡¤ªÁê¼ê¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â
¡¡µð¿Í¤ÎµµÅÄ·¼ÂÀÊá¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡££²Ç¯È¾¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¡Ö»ÙÇÛ²¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ¤è¤ê³Ð¸ç¤ò¤¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢£²£°ºÐ¤Î»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±Áë²ñ¤ÇºÆ²ñ¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÆ¨¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÂ³¤±¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£µµÅÄ¤Ï¿·ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Å»öÇ®¿´¤Ç²ÈÂ²»×¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÌÜ¤Î²¼¤Î¥Û¥¯¥í¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤í¤±¤¿¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¾ì½ê¤Ï³¤¤Î¸«¤¨¤ë¸ø±à¡£»ØÎØ¥±¡¼¥¹¤ò¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤±¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢´Î¿´¤Î»ØÎØ¤¬È¿ÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·¼ÂÀ¤é¤·¤¤¤Í¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤µ¤é¤Ë°¦¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÎÁÍý¤¬¾å¼ê¡ª¡¡·Ü¤Î¥«¥Ä¼Ñ¤¬¹¥¤¡×¤È°ßÂÞ¤â¥¬¥Ã¥Á¥ê¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼ç¤Ë£³·³¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Á°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊá¼ê¤ÏÍèÇ¯¤Ï¹ÃÈå¤µ¤ó¤âÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤òÆÀ¤Æ·Þ¤¨¤ë¾¡Éé¤Î¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¡£¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¡£
¡¡¢¡µµÅÄ¡¡·¼ÂÀ¡Ê¤«¤á¤À¡¦¤±¤¤¤¿¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£´·î£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Ê¿ÄÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£µºÐ¡£¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Åì³¤Âç¹ÃÉÜ¤Ç¤Ï£±Ç¯²Æ¡¢£²Ç¯½Õ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£Åì³¤Âç¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¡££²£°£²£±Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡££³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£²³ä¤À¤Ã¤¿¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¹£´¥¥í¡£